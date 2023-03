Cette tendance pour des lèvres pulpeuses devient virale sur TikTok

Sur la plateforme TikTok, on retrouve une panoplie de trucs pour obtenir des lèvres plus pulpeuses sans avoir besoin de passer par les injections. En ce moment, c'est le pouty lips qui est tendance, une méthode vraiment simple, mais surtout hyper efficace.

Voici comment obtenir des lèvres de rêve plus charnues et bien définies.

Après, l’overlining, méthode qui consiste à dessiner à l'aide d'un crayon à lèvres au-delà de la forme naturelle de la bouche, c’est au tour de l'ovallining de faire fureur.

Comme le nom l’indique, le but est de créer un ovale en guise de contour des lèvres afin d’obtenir ce qu'on appelle des «lèvres boudeuses» (pouty lips), soit la même forme de bouche que lorsqu'on fait la moue.

Le procédé pour réussi un magnifique pouty lips est très simple. Vous aurez besoin d’un crayon à lèvres de la couleur de votre choix et d’un gloss nude ou transparent.

Maintenant, il ne vous reste qu’à suivre les étapes de la tiktokeuse @jawarshere:

1) Avec votre crayon à lèvres, remplissez votre arc de Cupidon en le coloriant.

2) Tracez une forme ovale de votre arc de Cupidon jusqu’à l'extrémité basse de votre bouche.

3) Tracez le contour normal du restant de vos lèvres.

4) Avec vos doigts ou un pinceau, estompez légèrement le crayon à lèvres.

5) Finalement, appliquez du gloss nude ou transparent sur la totalité de votre bouche.

Et voilà, le tour est joué. Vos lèvres seront plus pulpeuses et charnues que jamais!

Nos quatre produits préférés pour de belles lèvres

Envie d’essayer la tendance pouty lips? Découvrez nos quatre produits indispensables!

