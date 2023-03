Ally Imbeault n'est plus en couple et dénonce les comportements qui les ont poussés à bout

L'ex-candidate de téléréalité et influenceuse a expliqué la situation en stories Instagram ainsi que dénoncé les comportements problématiques .

• À lire aussi: Ally Imbeault de «OD» partage une première photo de couple

• À lire aussi: 10 choses à connaître sur Ally Imbeault, influenceuse et star de télé-réalité

Au début de février 2023, Ally Imbeault publiait une première photo avec un mystérieux jeune homme, annonçant ainsi qu'elle n'était plus un coeur à prendre. Quelques semaines plus tard, Ally annonce que leur relation est terminée.

Instagram / Ally Imbeault

« Je ne suis malheureusement plus en couple depuis dimanche officiellement. J'avais peut-être espoir que ça revienne mais ça ne reviendra absolument pas, surtout depuis aujourd'hui. »

Ally poursuit son discours avec l'intention de conscientiser des gens à ce qui a poussé le couple à se séparer. « Depuis la journée que moi et Charlot on avait décidé d'annoncer notre relation au public, il y avait une raison pourquoi il n'y avait toujours pas le nom dans la fameuse story, pourquoi le nom à Charlot n'était pas taggué c'était parce qu'on voulait prendre notre temps. Je voulais annoncer que je voyais quelqu'un, mais pas tout de suite le nom. » Finalement, le nom de son ex-copain a été dévoilé sur les réseaux sociaux et ça a eu un effet boule de neige.

Instagram / Ally Imbeault

Ally dénonce ainsi le traitement subit par son ex et elle. « Depuis cette journée-là, mon ex pour qui j'ai encore beaucoup de respect mais malheureusement c'est fini, la raison pourquoi il a décidé de me laisser c'est parce que certaines personnes n'ont absolument aucun respect pour ma situation et ont été traiter mon ex de noms horribles. Ils l'ont insulté de manière horrible. Mon ex a accumulé pendant trois semaines et maintenant il n'est plus capable, donc ça fait en sorte que moi et lui on n'est plus ensemble. Il n'est plus capable que les gens soient méchants envers moi et lui.»

Dans une autre story, Ally continue. « Pour lui qui n'est pas une personnalité publique, je comprends absolument le fait qu'il trouve ça dur. Ça n'est pas facile passer au travers de tout ça. La solution pour lui était que nos deux chemins se séparent parce que ce n'est peut-être pas un mode de vie qui lui convient.»

Instagram / Ally Imbeault

Ally comprend totalement son choix et désire passer un message clair à ceux qui ont mis de l'huile sur le feu. « Juste vous faire comprendre qu'en ce moment j'ai perdu la plus belle relation que j'ai eu de ma vie à cause des gens méchants sur les réseaux sociaux et aussi en vrai. Autant sur la glace au hockey que lorsqu'il est à l'école, que n'importe où où il va, il se fait écoeurer par du monde, surtout des gars, à cause de moi. Je trouve ça absolument horrible. Je ne me remettrai, je pense, jamais d'avoir perdu un chum à cause de tout ça.

Ally n'avait pas encore annoncé la rupture à ses proches. La situation a trouvé écho chez ses amies et ex-candidates d'Occupation Double Martinique Megan Cyr et Kiana Minakakis, qui a leur tour ont dénoncé la situation en stories Instagram.

On souhaite de la douceur à Ally pour la suite.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s