Jenna Ortega frôle le tapis rouge des SAG Awards dans une robe moulante particulièrement sexy

Dimanche soir a eu lieu la cérémonie des Screen Actors Guild Awards et Jenna Ortega a emprunté une robe Versace de 1995 glamour pour l'occasion.

• À lire aussi: Jenna Ortega dit adieu à son look Wednesday Addams avec ce changement drastique

• À lire aussi: Sensuelle, Jenna Ortega dévoile tout son dos dans une robe drapée

La star de la série Wednesday était tout simplement éblouissante sur le tapis rouge. Jenna et son styliste Enrique Melendez on opté pour un look noir dans une robe vintage au décolleté plongeant et fente.

AFP

La star a accessoirisé sa tenue d'une manucure nude, des sandales à brides noires, quelques bagues et un tour de cou sobre qui s'harmonisait à son fard à paupières argenté.

Pour sa chevelure, la star y est allée d'un look naturel avec une wolf cut à frange qui lui va à ravir.

Getty Images via AFP

La robe de soirée est tirée des archives automne-hiver 1994 de la maison de couture Versace. Jenna n'était même pas née lors de sa création!

La jeune femme a fait tourner toutes les têtes avec cette création noire digne de son personnage culte.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s