20 duos de célébrités à la ressemblance frappante

La ressemblance entre certaines célébrités est tellement frappante que les fans les confondent. Découvrez qui semble tomber du même arbre!

• À lire aussi: Vous ne le saviez peut-être pas, mais ces 13 célébrités ont un jumeau

La plupart des célébrités de la liste pourraient jouer des frères et soeurs tellement on voit double. Parfois, on a du mal à nommer une personne connue puisqu'on a peur de se tromper.

Voici 20 duos de célébrités qui se ressemblent!

1) Millie Bobby Brown et Halsey

La ressemblance entre les deux célébrités leur permettrait de jouer des soeurs. Millie a déjà affirmé en entrevue qu'elle aimerait incarner Halsey dans un film biographique.

2) Madelyn Cline et Florence Pugh

Deux des actrices les plus en vue du moment pourraient facilement passer pour soeurs. Les deux femmes ont des traits ressemblants!

3) Keslea Ballerini et Reese Witherspoon

Un duo qui pourrait jouer mère et fille. La chanteuse country et nouvelle copine de Chase Stokes a des airs de Reese Witherspoon, actrice bien établie d'Hollywood.

4) Megan Fox et Adriana Lima

Les deux femmes ont de longs cheveux sombres et des traits similaires. On peut facilement se méprendre entre l'actrice et la mannequin. Même qu'Adrianna a déjà partagé leur ressemblance sur les réseaux sociaux.

5) Demi Lovato et Kacey Musgrave

Maintenant que Demi porte les cheveux courts, la ressemblance est moins évidente. Toutefois, les deux chanteuses étaient confondues alors qu'elles avaient toutes les deux les cheveux longs.

6) Victoria Pedretti et Hilary Duff

L'actrice derrière Love dans You a fréquemment été comparée à Hilary Duff lorsque la célébrité a frappé. On voit la ressemblance!

7) Rupert Grint et Ed Sheeran

Deux hommes roux, certes, mais également deux anglais avec des traits similaires. Une fois la barbe au visage, on comprend d'où vient la comparaison.

8) Bella Hadid et Jennifer Lawrence

Bella et Jennifer se ressemblaient fortement lorsque les deux avaient une chevelure foncée, du temps d'Hunger Games. Leurs caractéristiques sont semblables.

9) Lucy Hale et Rachel Zegler

Les deux actrice pourraient amplement passer comme des soeurs. Elles se ressemblent par leur chevelure ébène et leurs grands yeux.

10) Darren Criss et Kit Arrington

Les acteurs de Glee et de Game of thrones pourraient jouer des frères, et même des jumeaux. On voit double!

11) Victoria Justice et Nina Dobrev

Les deux femmes ont souvent été nommées dans les célébrités qui se ressemblent. Elles ont l'air de deux soeurs.

12) Chace Crawford et Ian Somerhalder

Les deux beaux gosses d'Hollywood ont des traits de visage similaires.

13) Leighton Meester et Minka Kelly

Les actrices sont tellement similaires qu'elles ont déjà joué ensemble pour un film d'horreur misant sur leur ressemblance. Le film de 2011 s'appelle La Coloc.

14) Lili Reinhart et feu Brittany Murphy

Plusieurs personnes comparent l'actrice de Riverdale a la défunte Brittany Murphy. Les théories de réincarnations fusent sur internet concernant leurs similarités.

15) Emma Mackey et Margot Robbie

Les deux femmes sont lassées de se faire comparer tellement elles se ressemblent. Toutefois, leur similarité les a amené à filmer ensemble le film Barbie, sur nos écrans l'été prochain.

16) Isla Fisher et Amy Addams

Isla et Amy se font comparer depuis des lunes. Leur longue chevelure épicée et leurs traits de visage sont quasiment pareils.

17) Katy Perry et Zooey Deschanel

De grands yeux brillants, une chevelure foncée, de grands sourires, les deux célébrités se ressemblent énormément.

18) Matt Bomer et Henry Cavill

Les acteurs pourraient jouer le même personnage en alternance que le public n'y verrait que du feu. Ils ont l'air jumeaux.

19) Natalie Portman et Keira Knightley

Les actrices bien établies ont souvent été confondues au fil des années et pour cause. On voit les ressemblances.

20) Cassie et Zendaya

Les traits de la chanteuse Cassie et l'actrice Zendaya leur valent souvent des comparaisons.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s