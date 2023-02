Dua Lipa ose la transparence dans un une-pièce en dentelle

Dua Lipa avait des airs romantiques de Morticia Addams pour célébrer le défilé de son ami Giuliano Calza à Milan.

Pour l'évènement, Dua a opté pour un ensemble tout en transparence à dentelle noire à col montant, dos ouvert et à jambes évasées. Le style est unique. Comme dessous, un simple ensemble de lingerie noire intégrée à son une-pièce.

Le une-pièce couvrant ses mains termine sur une manucure rouge classique assortie à un sac à main en coeur dans la même teinte. La couleur complète parfaitement le style romantique et dramatique de Dua.

De plus, la longue chevelure ébène de la chanteuse lui donne des airs de Morticia Addams. En quelques jours, Dua a adopté deux fois un look néo-gothique qui semble tout droit sorti de la famille la plus singulière de la télévision.

La chanteuse a publié une mini séance toute en noir avec jupe fendue, haut bandeau, long manteau, bottes de cuir hautes, chaîne et bijou massif digne de Dracula.

On s'inspire de son style pour les prochaines sorties à deux!

