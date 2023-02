Khate Lessard s'expose nue sur Instagram

L'influenceuse a lancé un message d'acceptation de soi en posant dans son plus simple appareil.

Dans un décor blanc, Khate pose sans vêtement et montre du même coups ses nouveaux tatouages à la main.

Khate complète sa publication avec un message d'estime de soi. « J’adore poser nue. C’est simplement libérateur et bon pour mon estime. J’ai vraiment appris à être douce avec moi-même et fière de mon corps. Je t’encourage à le faire aussi que ce soit une photo juste pour toi ou pas. » Elle a complété avec les hashtags #selflove #curvy #transgender #bodypositive #portrait #skin #tattoo

Dans les commentaires, abonnés et collègues influenceurs et influenceuses saluent son audace et sa beauté.

Instagram / Khate Lessard

On adore la confiance que dégage Khate!

