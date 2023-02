On sait enfin qui remplacera Mehdi Bousaidan à «l'île de l'amour»

Le secret est dévoilé. On sait qui accompagnera Olivier Dion à la narration de la troisième saison de la téléréalité l'île de l'amour et c'est une comédienne bien connue.

• À lire aussi: L'île de l'amour sera de retour pour une saison 3 et voici quand

• À lire aussi: L’île de l’amour 3: voici qui remplacera Naadei Lyonnais à l’animation

Au début de janvier 2023, on apprenait que Nadeii Lyonnais et Mehdi Boussaidan ne reprenaient pas leurs rôles respectifs dans l'aventure de la République Dominicaine. Par la suite, la production a révélé que les rôles étaient inversés, et qu'Olivier Dion prenait ainsi place à l'animation.

Pour l'accompagner, on attendait toujours le dévoilement du nom de celle qui ferait la narration. Lundi, un indice de taille a été divulgué par l'équipe de l'île de l'amour.

Dans cette mystérieuse vidéo mettant en vedette l'animateur de la prochaine saison, on peut entendre un extrait d'une voix modifiée.

Dans les commentaires, les gens ont tenté de deviner qui se cache derrière les mystérieux messages. Certains ont indiqué Varda Etienne, les humoristes Marianna Mazza, Rosalie Vaillancourt, Christine Morency et même l'influenceuse Claudie Mercier.

Le mystère est maintenant éclairci! C'est la comédienne Geneviève Schmidt qui prend place aux côtés d'Olivier Dion pour la narration de la troisième saison de l'île de l'amour. Quelle surprise!

Joël Lemay / Agence QMI

La comédienne de STAT narrera avec son grain de sel les aventures des Insulaires.

L'île de l'amour reviendra dès le 10 avril prochain. Restez à l'affût pour le dévoilement des candidats!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s