Claudia Bouvette pose seins nus sur Instagram

La chanteuse a profité d'une séance de magasinage pour faire quelques essais et faire des selfies assez sexy.

Claudia Bouvette fait souvent affaire avec la styliste Laurence Morisset pour dénicher des morceaux aussi éclatés que sa personnalité. Durant cette séance, Claudia a fait quelques clichés en cabine d'essayage.

En défilant les photos du carrousel, on peut voir Claudia adoptant la pose préférée de Kendall Jenner, soit de cacher sa poitrine simplement à l'aide de ses mains.

Dans le carrousel, on peut également voir différents looks testés par Claudia pour la scène et ses apparitions publiques, dont à l'émission Zenith.

La chanteuse ne manque pas d'audace! Ça n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle ose s'exposer sur son compte Instagram.

En séjour dans un chalet à l'été 2022, Claudia a été croquée sur le vif à créer de la musique vêtue simplement de sa culotte.

Elle a également partagé cette photo, encore une fois dans son plus simple appareil, alors qu'elle se trouvait derrière la caméra.

Claudia n'a pas froid aux yeux!

