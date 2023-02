Catherine Bastien n'habite plus avec Elisabeth Rioux et voici pourquoi

L'influenceuse et ex-candidate de téléréalité a expliqué en story où elle était rendue dans sa vie et ce qui l'a poussée à déménager.

Depuis juillet 2022, Cath Bastien et Elisabeth Rioux étaient colocataires dans la maison achetée par Elisabeth à Blainville. Catherine avait emménagé après sa rupture avec Marc-André Bénard, alias Marc Fitt.

Voilà maintenant que Catherine n'habite officiellement plus avec Elisabeth. Après la Martinique et la Californie, l'influenceuse fitness vit maintenant avec son copain! Catherine est en amour depuis quelques mois et garde la relation plutôt secrète, mais les choses semblent aller pour le mieux.

Instagram / Cath Bastien

Sur Instagram, elle a d'ailleurs pris un moment pour mettre ses abonnés au courant. «Life update rapido. J'habite maintenant avec mon chum. Donc, hier, j'ai fait un déménagement, ça a super bien été. Aujourd'hui, je vais faire une huge épicerie pour vraiment avoir tout. Maintenant avec un chat, il s'appelle Jag. Il est tellement cute, il est vraiment affectueux. J'ai aussi Vito.»

Instagram / Cath bastien

«À partir de maintenant, le plan de match, c'est de se trouver une maison. On a commencé à faire des recherches actives et le but, c'est d'avoir une grande cour clôturée pour que les chiens s'amusent, pour qu'ils puissent courir, puis idéalement rester dans la même ville puisqu'on aime beaucoup la ville ici.»

Instagram / Cath Bastien

Catherine a également répondu aux questionnements concernant le droit aux chiens dans son nouveau logement. La raison est que le logement appartient à un groupe dont le copain de Catherine fait partie, et ils s'autorisent donc à avoir leurs animaux, dont Rocco, qui est toujours en garde partagée avec Marc-André. Catherine fera une introduction progressive de Rocco à Vito, l'autre chien du logis.

Une nouvelle étape dans la vie de Catherine. On lui souhaite bien du bonheur.

