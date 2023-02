Il y a autant de personnalités différentes que de clients, et les coiffeurs ont parfois des expériences à faire grincer des dents avec certaines personnes qui prennent place sur leur chaise.

• À lire aussi: Le coiffeur des stars Marcus Villeneuve partage ses secrets pour des cheveux colorés en santé

• À lire aussi: 10 choses à ne jamais dire à son coiffeur

Vous êtes peut-être une habituée de votre salon de coiffure. Vous faites la jasette aux employés et vous parlez potins avec votre coiffeur. Néanmoins, êtes-vous une cliente modèle ou plutôt une cliente qui, une fois partie, fait jaser? Si vous vous reconnaissez dans plusieurs éléments de cette liste, vous faites peut-être partie de la seconde catégorie.

Découvrez 10 gestes courants et irrespectueux que les coiffeurs détestent.

1o Arriver en retard

Une fois, avec une bonne raison, ça arrive à tout le monde. Être reconnue comme retardataire en série, c'est moins glorieux. Si vous savez que vous arriverez en retard, contactez le salon pour l'aviser.

Les coiffeurs expliquent souvent qu'un retard peut avoir un effet domino sur leur journée. Les clients qui arrivent à l'heure peuvent être forcés d'attendre et quelques minutes de retard seulement peuvent gruger du temps précieux entre deux clients.

2o Annuler à la dernière minute ou ne pas se présenter du tout sans avertir

Une cliente qui annule à la dernière minute pour une raison anodine ou qui omet carrément de se présenter sans donner de nouvelles prive son coiffeur de recevoir un client et le prive donc de revenus potentiels. C'est pourquoi certains salons se munissent d'une politique contre ces problèmes.

3o Parler au téléphone

Attention ici, il ne s'agit pas d'une conversation urgente qui nécessite un contact immédiat. Ces appels peuvent être faits plutôt rapidement et dans un coin en gardant un volume bas. Le comportement que les coiffeurs détestent est plutôt celui d'une personne qui décide de tenir une conversation téléphonique pouvant facilement être reportée.

Les employés du salon sont dérangés par les clients qui ne prennent pas en compte leur environnement.

4o Se présenter malade à un rendez-vous

En se présentant malade à un rendez-vous, le client met non seulement le coiffeur à risque, mais également tous les employés et les autres clients. Une coloration peut attendre quelques jours de plus si c'est en raison d'un virus.

Il est tout de même préférable d'appeler pour aviser.

5o Toujours être en mouvement

Constamment se lever pour regarder plus près dans le miroir, avoir tendance à baisser la tête pour regarder son téléphone, avoir la bougeotte: tous ces comportements sont des irritants pour les coiffeurs. Il faut écouter leurs directives pour que le résultat soit impeccable.

6o Garder les yeux ouverts lors du lavage de cheveux

C'est bizarre pour vous, c'est bizarre pour le coiffeur et vous risquez d'avoir des produits dans les yeux. Prenez ce moment pour relaxer les yeux fermés.

7o Parler de sujets qui divisent ou qui sont très lourds

Le coiffeur est souvent plus qu'un artiste du cheveu, il devient souvent confident et doit même parfois jouer au psychologue. Ça fait partie du métier! Toutefois, certains sujets ne devraient pas être abordés à moins que les deux partis n'aient une relation où les sujets sensibles conviennent.

8o Ne pas arriver préparée

Vous avez pris rendez-vous pour une coloration et une coupe? Des mèches? Ayez une idée de ce que vous voulez comme résultat pour éviter de gaspiller un temps précieux à cause des hésitations.

9o Ne pas respecter l'environnement du salon

Faire un dégât de café sur une chaise, mettre des magazines à l'envers, toucher aux appareils coiffants sans permission... c'est non! Les coiffeurs accueillent la clientèle comme une invitée et veulent qu'elle agisse en conséquence.

10o Ne pas donner de pourboire

Si vous êtes satisfaite de votre coupe, de votre couleur et de votre brushing, les coiffeurs conseillent de laisser un pourboire pour montrer votre reconnaissance envers les services rendus. Un pourboire d'environ 20% est le montant recommandé.

Ceux et celles qui ne laissent pas de pourboire laissent un goût amer à chaque rendez-vous.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s