Cette frange détrône la «rideau» au top des tendance en 2023

La frange rideau était sans contredit le style indétrônable et le plus populaire des «toupets» durant la dernière décennie.

Pour le début de 2023, toutefois, on assiste à une transition vers un style plus audacieux, qui risque de faire plusieurs adeptes. En effet, on dit tranquillement au revoir à la frange qui sépare notre front en deux et on adopte le nouveau style qui fait le buzz: la frange droite!

Les tendances cheveux, comme celles de la mode, sont cycliques. La frange droite était à son apogée durant les années 2000 (au même moment de la folie du fer plat!), puis avait doucement été remplacée par un style plus organique, qui se fond à la chevelure.

Vingt ans plus tard, on semble prêts à lui redonner ses lettres de noblesse, et plusieurs vedettes ont déjà commencé à l'adopter, dont Billie Eilish et Camila Cabello.

On peut la porter courte, à quelques centimètres des sourcils, pour un look plus «bold» et stylé.

Ou dans sa version classique, qui frôle doucement les sourcils.

Lorsqu’on fait le saut et qu'on ose la frange droite, on doit absolument avoir à portée de main un shampoing sec afin d’éviter d’avoir le toupet gras à la fin de la journée. On s’arme également d’une bonne brosse ronde et d’un séchoir de qualité afin de lui donner la parfaite forme arrondie, mais pas trop.

À vous de jouer!

