Hailey Bieber éblouissante en mini robe rouge à découpes

Hailey Bieber semble tout droit sortie des années 40 avec un ensemble à pois et nœud laissant paraître son ventre.

Le look de Saint-Valentin d’Hailey nous a charmés! Pour célébrer avec Justin, la mannequin et entrepreneuse portait la couleur de l'amour sur sa tenue et sur ses lèvres.

Une mini robe à découpes à pois lui donne un air très Pinup. Hailey a porté le tout avec des sandales à lanières rouges, des boucles d’oreilles attrapent l’œil dorées, un collier à pendentifs ornés de cristaux et un manteau de cuir surdimensionné.

L’ensemble est complété d’un look beauté coordonné. Un maquillage lumineux et frais et un rouge à lèvres carmin. Un superbe look pour célébrer avec son mari.

Dernièrement, Hailey semble puiser son inspiration mode des soirs de sortie dans le style clinquant d’il y a quelques décennies. Elle arbore souvent des boucles d’oreilles dorées imposantes, comme on peut en retrouver dans les tiroirs de nos grands-mères.

Ces boucles d’oreilles feront assurément partie de nos looks estivaux.

Pour copier son look, vous pourrez aisément trouver des boucles d’oreille de l’époque en friperie, ou encore avec ces modèles qui recréent le style de bijoux qu’aime porter Hailey.

