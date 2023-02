Voici comment vos vedettes et influenceuses québécoises favorites ont célébré la Saint-Valentin

La fête de l'amour est toujours un moment propice à sortir de l'ordinaire. Solo, entre amis ou en couple, les influenceuses ont souligné l'occasion.

Un souper aux chandelles, des classiques fleurs et des chocolats, les attentions qu'ont reçu et donné les personnalités publiques sont variées et nous font craquer.

Voici comment les vedettes et influenceuses québécoises ont célébré la Saint-Valentin!

1) Khate Lessard célébrait également ses 27 ans et, pour l'occasion, son copain a prévu un séjour à New York!

2) Emy-Jade Greaves a créé une vidéo mignonne de voyage pour célébrer son copain, le chanteur Olivier Dion.

Ils ont commencé le 14 février avec un déjeuner entre amoureux!

Instagram / Emy-Jade G.

3) Toujours enceinte, Lysandre Nadeau a partagé son premier selfie avec Claude Bégin, à l'époque de Big Brother Célébrité.

Instagram / Lysandre Nadeau

4) Gabrielle Marion a eu la chance de manger sa soupe Phô favorite avec son copain.

Instagram / Gabrielle Marion

5) Camille Felton a partagé une photo des plus mignonnes avec son valentin.

Instagram / Camille Felton

6) Emy Lalune est allée à la chasse au cadeau quétaine pour son copain Ali. Évidemment, Emy nous transporte dans son aventure!

7) Cassandra Bouchard a fait de belles déclarations d'amour à son amoureux et a surtout partagé une vidéo qui fait du bien sur l'amour de soi.

8) Megan Guénard a fait un montage plein d'amour pour Shady, alors qu'ils sont en voyage à Paris.

Instagram / Megan Guenard

9) Izzy Poopi participe à la semaine de la mode de New York, mais a pris le temps de publier une photo avec son copain.

Instagram / Izzy Poopi

10) Ludivine Reding a partagé des stories pleines d'amour pour Antoine, son compagnon.

11) Gloria-Bella s'est offert un voyage. On a hâte de découvrir la destination!

Instagram / Gloria-Bella

12) Sarah-Jade Bleau a publié une sublime séance photo en rouge.

13) Alexandre Nichols a offert un énorme bouquet à sa valentine, Noémie Lacerte.

Instagram / Noémie Lacerte

14) Julie-Anne Ho a pris la chanson de Miley Cyrus à la lettre et s'est acheté un bouquet de tulipes mauves.

Instagram / Julie-Anne Ho

15) Catherine «Peach» Paquin a publié un message d'amour de soi vibrant.

16) Tracy Valentine célébrait elle aussi son anniversaire avec une séance photo dans un ensemble très sexy.

17) Alanis Désilets a publié une photo très mignonne de ses valentins.

18) Claudie Mercier et Mathieu Pellerin ont partagé un repas dans un restaurant gastronomique.

Instagram / Claudie Mercier

19) Vanessa Duchel a publié des stories très amoureuses avec sa copine.

Instagram / Vanessa Duchelle

20) Maxime Gibeault a publié une photo d'un moment de folie avec sa belle Emi.

Instagram / Maxime Gibeault

21) Venant de célébrer ses 32 ans, Julie Munger a posé en lingerie, annonçant toujours attendre son valentin.

22) Sophia-Rose Labbé a souligné le 14 février malgré sa session d'études chargée.

Instagram / Sophia-Rose Labbé

23) Ines Lalouad a fait un comparatif de sa première Saint-Valentin avec Steven Dorcelus vs la plus récente.

Instagram / Ines Lalouad

Cette année, la gagnante d'Occupation Double dans l'Ouest avait un examen en soirée!

24) Noémie Bannes a eu un souper romantique avec son copain musicien.

Instagram / Noémie Bannes

25) Tom-Elliot Girard a présenté quelques photos de son amoureux en story.

Instagram / Tom-Eliott Girard

26) Maud Poulin a partagé son look de Saint-Valentin en prévision d'une soirée romantique avec son mari.

27) Sade Mowatt, Leah Mei, Reina et quelques amies ont célébré un Galentine's day.

28) Megan Cyr et Ismaël Dumerlus ont créé une ambiance rouge pour la fête de l'amour.

Instagram / Ismaël Dumerlus

29) Lucie Rhéaume a reçu un bouquet de Monsieur A.

Instagram / Lucie Rhéaume

30) Cindy Cournoyer, Noemy Petit, Emy-Jade et la bande partageaient un repas entre amis.

Instagram / Cindy Cournoyer

