Noémie Marleau se confie sur la maladie qui affecte son quotidien

La grande gagnante de OD Chez Nous, Noémie Marleau, a dévoilé à ses abonnés vivre avec une maladie qui l’affecte au quotidien.

C’est via une série de stories Instagram que l’influenceuse et entrepreneure a répondu aux questions de ses abonnés.

Lorsque quelqu’un lui a demandé comment elle allait, Noémie a répondu que tout allait bien, sauf du côté de la santé.

« Ça va bien côté travail! », a-t-elle confié au sujet de sa compagnie de café, Noma. « Noma va avoir une super belle annonce dans les prochaines semaines ».

« Par exemple, niveau santé, c’est plus difficile! Je suis super bien entourée, je prends du temps avec mes amies/copain pour me changer les idées. Et beaucoup de repos », a-t-elle avoué.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Noémie vit avec le Lupus, une maladie auto-immune qui affecte grandement le quotidien. C’est la même maladie qui afflige Selena Gomez.

Dans une autre question, un.e abonné.e de Noémie qui vit aussi avec le Lupus lui a demandé si elle avait beaucoup de crises de la maladie.

À cela, Noémie a répondu par l’affirmative. « La fin de 2022, mon Lupus a été beaucoup actif. Alors, en 2023, mon but est de prendre soin de moi. Bien manger, repos, repos, repos. Surtout rester positive et ne pas laisser la maladie m’affecter mentalement ».

On adore sa façon de voir les choses et on lui souhaite d’aller mieux en 2023!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s