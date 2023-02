10 séries sexy comme Sex/Life à écouter en attendant la saison 2

Tout récemment, on apprenait que la populaire série Sex/Life serait de retour très bientôt pour une seconde saison. Si, comme nous, vous ne pouvez pas attendre, on a déniché pour vous 10 titres similaires.

Des séries où la passion charnière est au centre de l’intrigue, où les relations sont épicées à souhait, il y en a en masse!

Voici donc 10 séries sexy à écouter en attendant la saison 2 de Sex/Life

1. Tell Me Lies (Disney+)

Cette série suit Lucy alors qu’elle tente de commencer une nouvelle vie à l’université. Là, elle tisse plusieurs liens d’amitié qui seront testés lorsqu’une soirée fatidique vient tout chambouler. Parmi ces relations, Lucy tombe sous le charme de Stephen. Leur idylle devient rapidement toxique et les deux découvrent des secrets l’un sur l’autre. La chimie entre Lucy et Stephen est palpable, probablement puisque les acteurs Grace Van Patten et Jackson White forment un couple dans la vraie vie.

2. Normal People (Amazon Prime, Tou.TV)

Inspirée du roman du même nom par Sally Rooney, cette série enivrante suit l’histoire entre Marianne et Connell qui se déroule sur plusieurs années. De leurs années au secondaire où ils cachaient leur relation, car Marianne était moins populaire que Connel, jusqu’à l’université où la dynamique est inversée, on voit les hauts et les bas. Les deux acteurs principaux, Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, incarnent à merveille les rôles et les scènes d’amour vous donneront chaud!

3. Girls (Crave)

La série créée par Lena Dunham suit un groupe d’amies alors qu’elles tentent de naviguer dans la vie de jeunes femmes à New York. Leurs amitiés, ambitions, carrières et émotions sont explorées, tout comme leurs relations amoureuses. La série n’hésite jamais à montrer les dessous des relations entre les personnages et leurs prétendants avec honnêteté et sensualité.

4. Easy (Netflix)

Easy est une série d’anthologie, ce qui veut dire que chaque saison met de l’avant une distribution ainsi qu’une histoire différente. Le thème qui ne change pas au cours des 3 saisons est celui des relations amoureuses. Que cela soit un vieux couple qui tente de mettre du piquant dans le quotidien ou encore une personne qui explore les relations d’un soir, tout y passe!

5. Outlander (Tou.TV)

Cette série est extrêmement populaire depuis des années déjà, et on comprend pourquoi! Lorsqu’une infirmière durant la 2e guerre mondiale en 1945 se retrouve soudainement transportée dans le temps en 1743, elle fait une rencontre qui chamboule sa vie. Elle rencontre l'ancêtre de son mari, mais aussi un guerrier des Highlands avec qui elle développe une relation des plus épicées.

6. Bridgerton (Netflix)

La populaire série Netflix n’a plus besoin d’être présentée! On y suit la famille Bridgerton durant l’époque de la Régence anglaise. Chaque saison porte sur l’un des enfants de la famille et son histoire d’amour. Les costumes et décors magnifiques n’ont rien à envier aux scènes d’amour qui vous feront rêver.

7. Vida (Starz)

Cette série suit deux sœurs d'origine mexicaine qui ont grandi dans l'East Los Angeles et que tout oppose dans la vie. À la suite du décès de leur mère, les deux jeunes femmes doivent retourner dans leur quartier d'enfance où de douloureux souvenirs du passé vont faire surface. La série montre sans aucune retenue les scènes d’amour, mais aussi les moments plus dramatiques.

8. Elite (Netflix)

Dans cette série espagnole, on suit les étudiants d’une école privée bourgeoise. Leur quotidien est chamboulé lorsque des élèves d’une autre classe sociale sont enrôlés dans l’école, mais surtout lorsqu’un meurtre se produit. La série découvre le mystère au fil des épisodes et des saisons. Parallèlement, on explore les relations, toutes plus sexy les unes que les autres, entre les personnages.

9. Dark Desire (Netflix)

Cette série mexicaine est un thriller sexy. On y suit Alma, une jeune femme mariée, qui cède à la tentation dans les bras d'un jeune inconnu à l'occasion d'un week-end d'escapade avec une amie. Mais l'histoire vire rapidement au drame. Plusieurs ont comparé l’émission aux films controversés 365 jours, mais on voit aussi clairement un lien avec Sex/Life.

10. Gossip Girl (Crave)

Que cela soit la version originale ou encore le reboot, Gossip Girl n’a jamais eu froid aux yeux quand vient le temps de montrer des scènes de sexe. Pour plus de moments épicés, tournez-vous vers le reboot qui a, entre autres, un triangle amoureux sexy à souhait.

