Grammys 2023: voyez les styles de nos stars favorites sur le tapis rouge

Les plus grandes vedettes de la musique américaine se sont réunies, ce dimanche, pour célébrer la dernière année et les looks sexy et audacieux étaient au rendez-vous.

La 65e édition des Grammy Awards a eu lieu le 5 février à Los Angeles. Pour l'occasion, les stars de la musique ont défilé dans leurs plus beaux habits et robes.

Voici donc nos styles favoris des Grammys 2023:

Olivia Rodrigo

Getty Images via AFP

Camila Cabello

Getty Images via AFP

Cardi B

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Harry Styles

Getty Images via AFP

Taylor Swift

Getty Images via AFP

Amber Rose

Getty Images via AFP

Jack Harlow

Getty Images via AFP

Charli D'Amelio

Getty Images via AFP

Dylan Mulvaney

Getty Images via AFP

Maren Morris

Getty Images via AFP

Kim Petras

Getty Images via AFP

Sam Smith

Getty Images via AFP

Kelsea Ballerini

Getty Images via AFP

Blac Chyna

AFP

Anna Sitar

Getty Images via AFP

Amanda Gorman

AFP

Lizzo

Getty Images via AFP

Jacob Collier

Getty Images via AFP

Ingrid Andress

Getty Images via AFP

Tessa Brooks

AFP

Laverne Cox

AFP

Kira Kosarin

Getty Images via AFP

Charlotte Lawrence

Getty Images via AFP

Doja Cat

AFP

Bebe Rexha

Getty Images via AFP

