Les bracelets rouges: une saison 3 confirmée pour la série populaire

Bonne nouvelle pour les admirateurs de la populaire série Les bracelets rouges qui sera de retour pour une troisième saison ! Voici tous les détails.

Après deux saisons qui ont connu un incroyable succès à TVA, il n'est pas surprenant d'apprendre que la bande des bracelets rouges sera de retour pour une troisième année.

Voici tout ce qu'on sait sur Les bracelets rouges saison 3

L'histoire : Les bracelets rouges saison 3

Dans la série, on suit un groupe de jeunes hospitalisés pour différentes raisons qui tissent des liens d'amitié et d'amour à l'hôpital. On suit leurs plus grandes épreuves, mais aussi les moments doux de leur quotidien, non sans grandes émotions.

La série s'inspire de la version originale catalane écrite par Albert Espinosa Puig, qui s'est lui-même inspiré de sa propre jeunesse, passée dans les hôpitaux. Elle a été adaptée dans d'autres pays, en France notamment.

Les acteurs

Puisque la saison 2 n'est pas terminée au moment d'écrire ces lignes, difficile de prédire si l'un des personnages va malheureusement succomber à sa condition. Si ce n'est pas le cas, on s'attend à revoir tous les personnages principaux! Il s'agit de Felix (Anthony Therrien), Justin (interprété dans la saison 1 par Noah Parker, puis par Antoine Lecuyer dans la saison 2), Flavie (Audrey Roger), Lou (Milya Corbeil Gauvreau), Kevin (Étienne Galloy) et Albert (Malick Babin).

On pense aussi aux nouveaux personnages introduits dans la saison 2, dont Margot (Margot Blondin), son père Vincent (Patrice Godin), son frère Henri (Alexandre Nachi), ainsi que la jeune Rania (Alecia Haswani),

On a hâte de savoir si la troisième saison aura elle aussi son lot de nouveaux personnages!

La date de sortie de la saison 3

La troisième saison est encore à l'étape embryonnaire, mais on sait qu'elle sera disponible sur nos écrans dès l'hiver 2024!

À suivre...

