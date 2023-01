Guillaume Lafond de Star Académie se confie sur comment sa carrière a affecté son couple

Depuis sa sortie de Star Académie en 2021, Guillaume Lafond prend de plus en plus d’assurance dans l’univers country québécois. Quelques mois après avoir lancé son premier album, le jeune homme s'est confié au magazine La Semaine à propos de sa carrière et de la façon dont celle-ci a affecté sa relation.

Instagram @guillaumelafond.musique

En octobre dernier, Guillaume a lancé son premier album, À Destination, sous l'étiquette de Mario Pelchat. Son choix s'est arrêté sur cette boîte de production, car il sentait vraiment qu'il serait encouragé à se découvrir et à se développer en tant qu’auteur-compositeur-interprète.

Il s'est aussi retrouvé sur l'album-compilation Mille après mille avec des artistes comme Ginette Reno, Patrick Norman et Guylaine Tanguay, un honneur pour Guillaume.

Thierry Laforce / Agence QMI

Guillaume a toutefois avoué qu'après le tourbillon que fut Star Académie, cela a affecté sa relation avec son amoureuse, Carolann.

«Nous avons traversé une grosse période d’adaptation, car notre vie a changé», explique-t-il.

«J’ai quitté mon emploi comme technicien de son dans une école pour essayer de vivre uniquement de ma musique. Sur le plan financier, c’était la première fois que je me retrouvais travailleur autonome sans routine de travail précise et sans salaire fixe. Heureusement, Carolann et moi sommes tous deux très ouverts d’esprit. Elle connaît les rêves de carrière que je caresse et elle fait tout pour me pousser vers leur accomplissement.»

Guillaume a expliqué que lui et Carolann avaient bien communiqué leurs désirs et que leur couple s'en était encore mieux porté.

Instagram @guillaumelafond.musique

«Elle est prête à faire des sacrifices pour moi, comme je suis prêt à en faire pour elle afin qu’elle atteigne ses objectifs. Entre nous, c’est du donnant-donnant. La route n’est jamais facile dans une relation, mais le secret est de savoir se parler.»

Carolann travaille en santé, elle s’occupe de placer des personnes âgées et des gens aux besoins particuliers dans des ressources adaptées. Le souhait de Guillaume serait de marier leurs deux passions!

«Le rêve de Carolann est de fonder un jour sa propre maison pour accueillir des gens qui ont besoin d’un foyer. Je nous imagine bien gérer un foyer hyper intéressant où tout le monde serait heureux. Il y aurait une belle salle de spectacle et de la musique en masse! Je m’en chargerais», a-t-il expliqué au magazine.

Instagram @guillaumelafond.musique

Lorsque questionné à propos du plan de de fonder une famille, Guillaume explique que ce n'est pas dans les cartes immédiates. «Nous n’avons pas de projet d’enfant à court terme. Nous sommes tellement investis dans le développement de nos carrières respectives que c’est plutôt le moment de donner un bon coup côté travail.»

Chaque chose en son temps...

