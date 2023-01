William Cloutier annonce un TRÈS gros changement dans la vie de sa famille

C'est un grand vent de changement qui s'opérera pour la petite famille de William Cloutier, qui vient d'annoncer une grosse nouvelle!





Sur Instagram mercredi, le chanteur a partagé une publication dans laquelle il indique qu'il a une formidable nouvelle émotive à dévoiler, laissant à sa conjointe, Sara, le soin de l'annoncer.



Dans une courte vidéo, cette dernière révèle que la petite famille a pris une décision qui risque de changer leurs vies: ils déménagent à Paris.



On sait que William s'y trouve depuis l'automne, où il participe à la nouvelle mouture de l'opéra rock Starmania. Le mois dernier, Sara et leurs deux enfants, Liam et Éloi, sont venus lui rendre visite quelques jours. Le grand gagnant de l'édition 2021 de Star Académie en avait d'ailleurs profité pour faire la grande demande à sa douce, devant la tour Eiffel. Voilà que le quatuor sera maintenant réuni de manière permanente.





Dans la vidéo repartagée par William, Sara explique que le déménagement aura lieu dans deux semaines. Cliquez sur la flèche à droite pour faire défiler le carrousel et voir la vidéo.





«Encore plus surprenant que voir Johnny Rockfort tenir un bichon frisé vêtu d’une robe, je vous annonce officiellement que je serai sur la tournée européenne de Starmania qui se tiendra de février à juin prochain. J’ai aussi une autre formidable nouvelle qui m’émeut, je vous laisse Sara et Éloi vous l’annoncer dans la seconde vidéo», a écrit William.



Toujours sur Instagram, Sara a répondu à quelques questions de ses abonnés par rapport à ce grand déménagement, via ses stories. Elle a entre autres indiqué que le plan, pour l'instant, est de s'y installer jusqu'en juin. William n'a pas de concert de prévu cet été, ils réévalueront la situation à l'automne. Et pour ce qui est de leur maison au Québec, des proches s'en occuperont pendant leur absence.



On leur souhaite beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie!



À voir aussi:

s