Lili Reinhart et Camila Mendes posent en lingerie pour annoncer une excellente nouvelle

Les actrices Lili Reinhart et Camila Mendes ont enflammé Instagram en partageant des photos d'elles portant des ensembles de lingerie rétro. Surprise! Elles ont aussi annoncé la date de sortie de la saison 7 de Riverdale!

Celles qu’on connaît pour leurs rôles de Betty Cooper et Veronica Lodge dans Riverdale prouvent une fois de plus qu’elles sont de véritables femmes fatales. Les jeunes femmes ont partagé des photos sexy les montrant dans de la lingerie digne d'une pin-up.

Lili a opté pour un ensemble doux et féminin composé d’un soutien-gorge à dentelle rose pâle ainsi qu’une culotte taille haute agencée. Le look est complété grâce à un par-dessus transparent dans une teinte de rose un peu plus prononcée.

Pour sa part, Camila a préféré un ensemble noir de jais, digne de la chevelure de Veronica. Les sous-vêtements sont recouverts d'un babydoll noir transparent avec des accents de velours.

Les coiffures et le look rétro des photos laisse entendre que ces looks feront peut-être partie de la 7e et dernière saison de Riverdale. En effet, celle-ci se déroule dans les années 50.

Cela ne serait pas surprenant puisque Camila a profité de l'occasion pour écrire sous sa photo qu'on retrouverait Mademoiselle Lodge le 29 mars! Surprise, la saison 7 arrivera donc plus tôt que prévu.

On a hâte de retrouver tous les habitants de Riverdale pour une dernière saison qui s'annonce bien différentes des autres.

