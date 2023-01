Les 4 signes astrologiques ayant le plus beau style vestimentaire

On le sait bien, l’astrologie influence notre personnalité, mais cela peut-il aller jusqu’à influencer notre style vestimentaire? On croit que oui!

Là où certains signes astrologiques sont plus ambitieux et d’autres plus indépendants, quelques-uns sont de véritables cartes de mode.

Que cela soit à cause d’une affinité avec tout ce qui est esthétique ou encore un intérêt marqué pour les tendances et la mode, toutes les raisons sont bonnes pour soigner son style.

Voici donc les 4 signes astrologiques qui ont le plus beau style vestimentaire

4. Capricorne

Méthodique dans tout ce qu’il fait, le Capricorne voit la mode comme un autre projet à conquérir. Ils adorent suivre les tendances de près, puis les adapter à leur propre style. Ils préfèrent s’amuser à agencer des pièces classiques de qualité à un morceau éclaté au goût du jour. Ils accordent une haute importante à comment ils sont perçus en société et ne vont jamais sortir de la maison sans être stylés.

3. Taureau

Les Taureau sont les lanceurs de tendance du Zodiaque! Régis par la planète de l’harmonie et de la beauté, Vénus, ils accordent une grande importance à l’esthétique. Ils aiment vivre dans un environnement soigné et cela se transpose sur leur personne aussi. Grands fans de selfcare et de confort, même quand ils optent pour un style décontracté, ils sont toujours à la fine pointe des tendances.

2. Balance

Les Balance sont eux aussi associés à Vénus, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient aussi un bon sens de l’esthétique. Grands séducteurs, ils s’habillent pour plaire aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Ils ont tendance à penser d'avance à leurs tenues et à prévoir un outfit inoubliable pour chaque événement. On les reconnaît à leur style classique, architectural et toujours mémorable.

1. Lion

Sommes-nous réellement surpris? Si un signe aime bien expérimenter avec la mode pour attirer l’attention, c’est bien le Lion! Après tout, c’est le signe qu’on associe au soleil, la star autour de qui tout le monde gravite. Pour eux, assister à un gala ou faire l’épicerie, même combat! En plus d’oser des tenues funky, on peut aussi les voir s'aventurer dans des maquillages colorés et des coupes de cheveux originales.

