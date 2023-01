Elisabeth Rioux se confie sur son complexe: ses petits seins

L’influenceuse Elisabeth Rioux a reçu plusieurs messages concernant ses «petits seins» et elle a voulu aborder ce qui est l’un de ses plus grands complexes.

Présentement en voyage à Saint-Martin, Elisabeth Rioux partage plusieurs Stories sur Instagram, dont quelques-unes en maillot de bain.

Après avoir partagé une vidéo d’elle qui marche sur la plage, elle a reçu quelques messages lui parlant de sa poitrine.

«... depuis que ta poitrine est plus petite, j’ai beaucoup plus confiance en ma poitrine, te voir si belle et si confiante me fait réaliser que ma poitrine n’est pas si pire que ça, parce que je te vois, tu es magnifique et il n’y a rien de mal à avoir une petite poitrine...» peut-on lire dans un message d’une abonnée.

Elisabeth a voulu partager ce qu’elle pense vraiment de sa poitrine dans une publication Instagram. Bien qu’elle apprécie de recevoir ce genre de message, elle a avoué ne pas avoir toujours confiance en elle à cause de sa poitrine.

«Avant d’avoir un bébé, j’ai toujours eu une petite poitrine, et cela n’a jamais été un problème ou même quelque chose que je considérais, cela ne me dérangeait pas, mais lorsque j'allaitais j’avais une plus grosse poitrine à cause du lait et tout le monde spéculait sur Instagram à savoir si j’avais eu une chirurgie ou pas», a-t-elle écrit sous le carrousel de photos.

«Mais bon, j’adorais ce look, j’étais 1000 fois plus sûre de moi et j’adorais m’habiller pour les mettre en valeur, mais maintenant que je n’allaite plus, j’ai perdu mes seins et ils sont aussi plutôt mous. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je n’aime pas la texture. Je voulais en parler aujourd’hui, car je veux rester honnête et transparente, ça [ma poitrine] me complexe, c’est encore nouveau pour moi et je pense parfois à avoir une chirurgie.»

À propos de l’idée de se faire refaire les seins, voici ce qu’Elisabeth avait à dire: «Vais-je le faire? Je ne crois pas, je veux allaiter mon prochain bébé et je veux être confortable en le faisant alors... Bref, voici ma nouvelle poitrine et vous parler de cela me fait me sentir mieux, car je peux dire: j’ai des insécurités, tout en étant sûre de moi.»

On adore son message d’acceptation de soi et sa transparence!

