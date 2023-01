Tout sur la nouvelle BFF de Selena Gomez, Nicola Peltz Beckham

Alerte au nouveau duo de BFFs! Selena Gomez passe de plus en plus de temps avec Nicola Peltz-Beckham, mais qui est-elle?

Par le passé, Selena Gomez a eu plusieurs meilleures amies connues. Après Demi Lovato durant l’époque Disney, puis Francia Raisa qui a donné un rein à Selena, la chanteuse est aujourd’hui très proche de Taylor Swift.

Plus récemment, on l’a vue en compagnie de l’actrice Nicola Peltz-Beckham qui, comme son nom de famille l’indique, est mariée à un membre d’une famille très, très connue.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle BFF de Selena Gomez, Nicola Peltz-Beckham

1. Née le 9 janvier, le signe astrologique de Nicola est le Capricorne, ce qui fait d’elle une femme ambitieuse et travaillante.

2. La jeune femme vient tout juste de souffler ses 28 bougies, entourée de ses proches.

3. Son tout premier rôle au cinéma fut dans le film de Noël Deck the Halls alors que Nicola n’avait que 11 ans.

4. Sa carrière a explosé avec ses rôles de Katara dans The Last Airbender, Tessa dans Transformers, puis Bradley dans Bates Motel.

AFP

5. En plus de ses multiples apparitions au cinéma et à la télé, Nicola a apparu dans les vidéoclips pour les chansons 7 Things de Miley et It’s You de Zayn Malik.

6. Elle est en couple depuis 2019 avec Brookyln Beckham, le fils du joueur de soccer David Beckham et de la designer et ancienne membre des Spice Girls, Victoria Beckham.

AFP

7. Les amoureux se sont fiancés en octobre 2020, lors de leur premier anniversaire de couple. C’est alors que Brooklyn a promis être le meilleur mari et, éventuellement, le meilleur père.

8. La paire s’est dit oui en avril 2022. Pour l’occasion, Nicola portait une robe Valentino et non Victoria Beckham, ce qui a lancé une rumeur de chicane entre elle et sa belle-mère. Les principales intéressées ont depuis démenti la rumeur de bisbille.

9. Avant Brooklyn, Nicola fut en couple avec Anwar Hadid, le frère de Gigi et Bella et ex de Dua Lipa, de 2017 à 2018.

AFP

10. Avant cela, elle aurait fréquenté Justin Bieber durant quelques mois en 2016! Voilà un point en commun avec Selena...

11. La belle famille de Nicola est nantie, mais sa propre famille n’a rien à envier aux Beckham! Le père de Nicola, Nelson Peltz, est milliardaire. Il a fondé le Trian Fund Management puis a investi dans une tonne de compagnies, dont Wendy’s et le Madison Square Garden.

12. La mère de Nicola, Claudia Heffner, est une ancienne mannequin.

13. Nicola vient d’une grosse famille! Elle a 1 sœur et 6 frères, dont Will Peltz qui est lui aussi acteur et Brad Peltz, un ancien joueur de hockey. D’ailleurs, une rumeur veut que Selena et Brad se fréquentent, dont le lien entre les deux jeunes femmes...

14. Multitalentueuse, Nicola a écrit et réalisé son premier film, Lola James, dans lequel elle campe aussi le premier rôle. Le film devrait sortir bientôt.

15. Nicola n’a pas de permis et déteste conduire. Sur son dernier tournage, Welcome to Chippendales, Brooklyn devait la reconduire chaque matin à 4h sur le plateau.

