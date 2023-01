3 tendances sourcils surprenantes qui prennent d’assaut 2023

Dans les dernières années, la tendance était au sourcil laminé, soit peigné vers le haut, mais cela change pour 2023.

Comme tout dans le monde de la beauté, les sourcils changent au fil du temps selon les tendances du moment.

Ne rangez pas votre gel à sourcils préféré trop loin, mais sachez que pour la prochaine année, trois tendances originales se taillent une place de choix. On fait de la place pour la nostalgie!

Voici les 3 tendances sourcils à surveiller en 2023:

1. Les sourcils invisibles

Les sourcils bleachés ont la cote depuis un moment déjà, mais cela continue en 2023! Toutes les stars l’essayent au moins une fois, que ça soit Madelyn Cline, Dove Cameron, les sœurs Hadid, Kendall Jenner, et la liste continue. Les plus courageuses, comme Doja Cat, vont même jusqu’à raser leurs sourcils!

Si vous êtes game, vous pouvez décolorer vos sourcils avec du bleach pour un look semi-permanent. Si vous préférez essayer la tendance pour une soirée seulement, armez-vous d’un cache-cernes assez clair et le tour sera joué!

2. Les mini sourcils

Ce n’est un secret pour personne, la tendance est aux années 90 et 2000. Les sourcils à cette époque étaient très fins, épilés au max pour ne créer qu’une toute petite ligne. Ce look a été troqué plus récemment pour des sourcils touffus, mais cela pourrait revenir en force en 2023.

En effet, plusieurs ont remarqué que les sourcils trop fournis ne convenaient tout simplement pas à leur visage! Sans que ce soit nécessairement une ligne fine, un sourcil un peu moins large, qui ressemble plus à votre sourcil naturel, pourrait être plus flatteur.

3. Les sourcils 2016

Avant de brosser nos sourcils vers le haut avec un gel qui ressemble plus à de la colle, on les dessinait de façon très définie, souvent avec des pommades opaques comme le Dip Brow de Anastasia Beverly Hills.

Cette tendance qui faisait rage lorsque les beauty gurus de YouTube étaient au top de leur popularité commence à refaire surface! Sur TikTok, plusieurs disent renouer avec ce type de maquillage très glam qu’on associe au milieu des années 2010, et cela inclut les sourcils!

À vous de jouer.

