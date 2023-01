Madelyn Cline de «Outer Banks» pose vêtue seulement d’une paire de collants

Après Kendall Jenner, c’est au tour de l’actrice Madelyn Cline de ne porter qu’une paire de collants.

Celle qu’on connaît pour son rôle de Sarah Cameron dans Outer Banks a pris la pose pour le tout premier magazine du média Who What Wear.

Pour l’occasion, la jeune femme de 25 ans ne portait qu’un collier de perles, ainsi que des collants noirs.

Le reste de la séance photo dévoile des looks plus sobres, mais on note tout de même la présence d’une tendance originale, soit celle des sourcils bleachés.

Madelyn n’est pas la première star à porter des collants transparents en guise de pantalon! Kendall Jenner est fan du look et l’a porté à plusieurs reprises.

C’est une tendance qui commence à se tracer une place chez celles qui n’ont pas froid aux yeux!

Netflix a récemment annoncé que le retour de Outer Banks se ferait très bientôt, soit le 23 février prochain.

On pourra y retrouver Madelyn Cline dans le troisième chapitre de cette série à succès.

