15 raisons pour lesquelles le Nouvel An est toujours la pire soirée de l’année

Fêter le Nouvel An devrait être l’une des soirées les plus mémorables de l’année, mais, pour une raison qu’on ignore, c’est toujours le contraire. Drames, pleurs, chicanes, tout est possible lors de cette soirée fatidique!

Sans plus tarder, voici 15 raisons pour lesquelles le Nouvel An est TOUJOURS décevant:

1. Tout coûte cher. Beaucoup trop cher.

L’alcool, les breuvages, le taxi, c’est complètement exagéré.

2. On attend partout.

Oui, il y a la file dehors pour entrer dans le bar et l’attente interminable pour le taxi, mais ce n’est pas le pire. Vous avez déjà attendu une heure pour votre manteau, tassé comme une sardine sur des inconnus, dans un vestiaire microscopique? Vous comprenez le sentiment.

3. Quelqu’un boit toujours trop.

On a tous un ou une ami.e qui exagère et dont on doit s’occuper en fin de soirée.

4. Les cellulaires fonctionnent moins bien.

Le 31 décembre à minuit, soudainement, on se transporte en 1999 et on ne peut plus communiquer avec nos proches pour leur souhaiter bonne année. C’est étrange et, il faut l’avouer, énervant.

5. La pression est trop haute.

Oui, on veut avoir du plaisir au jour de l’An, mais est-ce qu’on peut oublier le désir que cela soit la soirée la plus incroyable de notre vie à tout prix? Normalisons le fait d’écouter le Bye Bye en pyjama, SVP.

6. Impossible d’être fatigué ou de mauvaise humeur.

La pression d’avoir du plaisir se fait sentir à un point tel qu’on n’ose même pas dire à nos proches qu’on préfère une soirée à relaxer au lieu d’aller au club.

7. Quelqu’un finit toujours par pleurer.

C’est inévitable! Et parfois c’est nous-mêmes, il faut l’avouer.

8. Les paillettes.

C’est beau les paillettes sur les yeux ou une robe brillante, mais retrouver des glitters partout pendant une semaine, c’est moins agréable.

9. Les traditions sont dépassées.

Embrasser quelqu’un à minuit? Parle-nous d’une tradition qui met de la pression sur les célibataires. C’est inutile et cela cause des déceptions. Le Nouvel An devrait être à propos de nous, et de personne d’autre!

10. Il y a trop de gens.

Surtout dans un monde post-pandémie, les restos et bars bondés de gens, ça nous tente moins.

11. L’hiver ruine toujours notre tenue parfaite.

La robe à paillettes idéale, avec des collants, des bottes et un manteau, elle est pas mal moins belle!

12. Le champagne, ça donne mal à la tête.

Le temps d’un cheers, ça va! Mais en boire toute la soirée, c’est gage d’une migraine.

13. La nourriture est toujours décevante.

Que cela soit un menu préétabli au resto ou toutes vos BFFS qui amènent des bouchées congelées, on est loin du repas 5 étoiles.

14. L’alcool en général.

La pression de boire peut être vraiment lourde pour quelqu’un qui n’a pas envie, ou qui travaille le lendemain!

15. Les résolutions

Les résolutions, c’est un classique, mais on sait tous qu’elles disparaissent dès février!

Avec toute la pression qui entoure la soirée du Nouvel An, c’est bien normal qu’on soit déçu! Pour cette année, on vous souhaite une soirée confortable, de vous coucher à l’heure que vous voulez, et, surtout, de vous écouter.

Bonne année!

À voir aussi:

s