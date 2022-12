Le frère de Billie Eilish dit enfin ce qu'il pense de sa relation avec un homme 10 ans plus vieux

La relation entre Billie Eilish, 21 ans, et Jesse Rutherford, 31 ans, fait couler beaucoup d'encre depuis ses débuts. Plusieurs attendaient de savoir ce que le frère de Billie, Finneas, en pensait, et voilà que celui-ci a commenté la situation.

Dans les commentaires d'une vidéo TikTok, le compositeur de Let's Fall in Love for the Night a répondu à un internaute qui contestait la relation de sa sœur avec le chanteur de The Neighbourhood, qui a 10 ans de plus qu'elle.

Le tiktokeur a partagé une vidéo dans laquelle il déclare: «Oh ouais ? Eh bien, ta sœur sort avec un homme de 31 ans et ta musique est merdique.» Des propos qui ont poussé le musicien à répondre en commentaire.

«Je veux que ma sœur soit heureuse et en sécurité et c'est une adulte de 21 ans parfaitement en droit de prendre ses propres décisions de vie», a commenté Finneas.

Billie Eilish avait elle-même évoqué sa relation avec Jesse Rutherford dans une interview vidéo pour Vanity Fair, en novembre. «C'est vraiment cool, je suis tout excitée et j'en suis vraiment heureuse», avait-elle déclaré.

De plus, la paire semble avoir fait une blague à ce sujet le soir de l'Halloween avec un déguisement que plusieurs avaient jugé comme étant de mauvais goût.

Dans tous les cas, Finneas approuve!

