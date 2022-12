Voici comment les stars d’ici et d’ailleurs ont fêté Noël cette année

Malgré une météo imprévisible, le temps des Fêtes 2022 fut une occasion pour les vedettes et les influenceurs d’ici et d’ailleurs de retrouver leurs proches et de célébrer.

Alors que certains se sont envolés vers le soleil, d’autres ont profité des congés pour rendre visite à leur famille. Des repas gourmands, des tenues festives, d’adorables photos devant le sapin: les classiques étaient au rendez-vous!

Voyez comment les personnalités publiques ont fêté Noël en 2022!

1) Elisabeth Rioux et sa fille Wolfie ont enfilé leurs plus belles robes pour célébrer avec leur famille, mais aussi avec celle du nouveau copain d’Elisabeth.

2) Chrystine et Vanessa de 2fillesordinaires ont pris la pose entre les sapins et en ont profité pour remercier leur communauté de plus de 100 000 abonnés sur YouTube.

3) Millie Bobby Brown a opté pour un Noël ensoleillé en portant un bikini rouge à la plage.

4) Alicia Moffet et Frederick ont joué à La Boulette, un jeu compliqué que Fred a tenté d’expliquer du mieux qu’il le pouvait!

5) Dua Lipa a passé un temps des Fêtes en famille et a publié un carrousel de photos montrant quelques moments marquants.

6) Noemie Lacerte et Alex Nichols ont fait des biscuits et ont joué dans la neige.

7) Maud Poulin et son amoureux ont célébré leur douzième Noël ensemble, mais un tout premier en tant que mari et femme!

8) Cindy Cournoyer a passé du bon temps en famille et en a profité pour prendre une adorable photo avec sa mamie.

9) Kylie Jenner a porté une robe plutôt sexy pour les célébrations de Noël en compagnie de sa fille, Stormi.

10) Jessika Dénommée et son amoureux ont quitté leur pays d’adoption pour passer les Fêtes à Montréal, où ils en ont profité pour passer du temps avec leur famille et leurs amis.

11) Catherine Bastien a diffusé une vidéo remémorant son année 2022, qu’elle a qualifiée de wild.

12) Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay ont pris la pose devant leur sapin, accompagnés du tout nouveau membre de leur famille, Bruno.

13) Ludivine Reding s’est envolée vers le Panama pour des Fêtes passées au chaud.

14) Alanis Désilets a ouvert Jasette, un comptoir santé sur lequel elle travaille depuis très longtemps.

15) Catherine Peach s’est transformée en mère Noël le temps d’une séance photo coquine!

16) Gigi et Bella Hadid ont profité d’un week-end de ski à Aspen entre amis.

17) Rafaëlle Roy et son amoureux, Guillaume Fuso, ont pris l’avion vers le soleil de Cancún! De premières vacances en trois ans pour la jeune maman.

18) Joey King a publié de jolies photos en compagnie de son copain alors qu’ils célébraient Hanukkah.

19) Claudie Mercier et Mathieu Pellerin ont souligné un quatrième Noël ensemble.

20) Sarah-Jade Bleau est revenue au Québec pour rendre visite à sa famille et a pris de magnifiques photos sous la neige. Elle a aussi participé à la tendance de l'heure sur TikTok et a transformé sa mère en elle!

21) Brendan Mikan a décidé de passer une partie des Fêtes sous le soleil de Miami.

22) Lily Collins, son mari Charlie et leur chien Redford ont pris la pose en pyjamas agencés.

23) Addison Rae a célébré à Disney devant une parade de Noël qui avait de quoi nous rendre jaloux!

24) Emy-Jade et Olivier Dion ont passé un premier Noël ensemble en tant que couple.

25) Maude Lavoie et son fils ont posé devant le sapin, et la maman s’est dite remplie d’amour et de gratitude.

26) Lucie Rhéaume a souhaité à ses abonnés de prendre du temps pour eux durant les Fêtes.

27) Demi Lovato et son nouveau copain, Jute$, ont eux aussi souligné Noël devant le décor féérique de Disney.

28) Julie-Anne Ho a publié des photos de son récent voyage à New York pour faire passer un message important. Elle a voulu souligner le fait que les Noëls heureux n'étaient malheureusement pas la réalité de tous. Julie-Anne a dit qu’elle pensait à ces personnes pour qui les Fêtes riment plutôt avec solitude, chicanes, anxiété ou deuil.

29) Khate Lessard et Fabrice ont souhaité un joyeux Noël à tous avec d’adorables photos.

30) PL Cloutier et son chien ont pris la pose devant un magnifique sapin.

31) Cassandra Bouchard et Cédrick ont passé un Noël mouvementé, selon elle, mais elle a tout de même pu dévoiler le sexe de son bébé à naître dans une publication touchante.

32) Rosalie Vaillancourt s’est remémoré le fait qu’elle accouchait de sa fille un an plus tôt à pareille date.

On adore! Joyeux temps des Fêtes à tous!

