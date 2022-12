Claudia et Jimy, les gagnants de «OD Martinique», annoncent une mauvaise nouvelle

Les grands gagnants d’OD Martinique, Claudia et Jimy, ont partagé une bien mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux: ils se séparent.

En effet, l’amour fut de courte durée pour Claudia Dimopoulos et Jimy James.

1 mois après avoir remporté la saison la plus controversée d’Occupation Double, voilà que les tourtereaux ont annoncé leur rupture.

La nouvelle tombe peu de temps après que QC Scoop a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait y voir Claudia embrasser une autre personne que Jimy.

Claudia d'OD surprise en train d'embrasser l’engourdissement quelqu'un dans un bar, et non, ce n'était pas Jimy pic.twitter.com/5IoPNIEyZb — QC scoop (@QCscoop_) December 23, 2022

C’est via Instagram qu’ils ont fait leur déclaration commune qui va comme suit:

«Coucou. On aimerait ça commencer ce post par vous dire qu’on écrit ces mots avec un cœur léger et énormément d’amour. L’aventure OD c’était une des plus belles choses qui nous soit arrivée. On s’est trouvé, on a formé une équipe du début à la fin. On a nourrit [sic] cette complicité et on a essayé de l’amener en dehors du show!»

Ils ont continué leur annonce en expliquant qu’il n’y avait aucune rancune entre les deux ex-amoureux.

«La vie fait bien les choses, alors on a confiance qu’il y a une bonne raison pour laquelle on a réalisé que notre amour l’un pour l’autre était finalement un peu plus amical.»

«On voulait continuer d’être transparents avec vous, puisque vous nous avez vus passer d’inconnus à plus plus plus ces derniers mois. On demeure nos #1 fans, on a hâte de s’encourager et de se supporter dans nos projets! Gros bisous à vous tous, merci d’être avec nous dans les prochains jours, on va en avoir besoin».

Claudia et Jimy ont partagé la même déclaration, et aucun des deux ne semble avoir supprimé leurs photos de couples d’Instagram au moment d’écrire ces lignes.

On leur envoie beaucoup d’amour dans cette épreuve difficile!

