YouTube: nos meilleurs moments (et bloopers!) avec les influenceurs en 2022

Tout au long de 2022, on a eu la chance de collaborer avec nos créateurs de contenu préférés sur notre chaîne YouTube, et il en est ressorti plusieurs moments cocasses.

Nous vous avons gardé des moments inédits, des anecdotes inoubliables, ainsi que des bloopers, pour cette vidéo qui résume bien notre année 2022.

Plusieurs moments hilarants sont ressortis de nos vidéos avec les Académiciens, tout comme de nos séries BFF Challenge et Couple Challenge, On a fouillé dans la garde-robe de... et aussi de notre série d'histoires étranges, Ceci n'est pas un tutoriel beauté.

Voyez ou revoyez les meilleurs moments sur YouTube de 2022 dans la vidéo ci-dessus.

Psst, merci de nous avoir suivis sur YouTube en 2022, on se voit en 2023 avec de toutes nouvelles vidéos!