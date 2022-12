L'étrange manteau de Kendall Jenner sème la controverse

La mannequin et membre du clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, a semé la controverse en portant un manteau que plusieurs ont jugé étrange.

Récemment de passage dans un endroit où l’hiver est déjà arrivé, Kendall a choisi de se tenir au chaud grâce à un manteau plutôt original de marque Loewe.

Instagram Kendall Jenner

Le manteau puffer de prestige de celle qui s’est promenée sans pantalon il y a quelques semaines coûte la modique somme de $7750 USD, soit environ 10 000$ au Canada!



La principale intéressée a partagé le look sur Instagram et, rapidement, les commentaires étaient mitigés.



Alors que certains adorent le look («Yellowstone, mais fashion!»), d'autres ont jugé le manteau de trop étrange pour leur goût.

Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils trouvaient que le manteau ressemblait à une partie de l'anatomie masculine...

Capture d'écran / Instagram Kendall Jenner

Bref, un autre look de Kendall Jenner qui a fait jaser et, comme on dit, «parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en!»

