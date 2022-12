[VIDÉO] Découvrez la légende terrifiante de Krampus, le démon de Noël

On a tous déjà entendu dire que si on était méchant durant l’année, le père Noël allait nous amener un morceau de charbon... mais il existe une option beaucoup plus macabre, celle d’être emporté en enfer par Krampus, le démon de Noël.

Pour souligner le temps des Fêtes, on se penche sur une légende de Noël, celle de Krampus. Histoire qui date de centaines d'années, Krampus est une figure démoniaque qui accompagne le père Noël.

Découvrez son origine macabre, ses légendes troublantes et ce qui pourrait vous arriver si vous n'écoutez pas vos parents durant l'année.

AFP

Découvrez la légende de Krampus dans la vidéo ci-dessus!

