Mauvaise nouvelle pour Dylan Minnette et sa copine de longue date, Lydia Knight

L’acteur de 13 Reasons Why, Dylan Minnette, est célibataire. Lui et Lydia Knight se sont séparés après plus de 4 ans de vie commune.

C’est Lydia elle-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle jeudi sur Instagram. La chanteuse a confirmé la séparation, au désespoir des fans du couple.

Lydia et Dylan avaient été aperçus ensemble pour la première fois en 2018, puis avaient officialisé leur relation sur Instagram peu de temps après.

Étant tous les deux musiciens (Dylan a aussi son propre groupe, Wallows), ils semblaient former le couple parfait.

J’ai vu beaucoup de spéculation et je préfère clarifier: Dylan et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation amoureuse. On s’aime beaucoup et cela ne va pas changer durant cette nouvelle phase de notre vie», peut-on lire dans la déclaration de Lydia.

Elle a finalement demandé aux fans de respecter leur décision et leur intimité.

Pour sa part, Dylan n’a pas encore commenté la situation, mais semble avoir supprimé toutes ses photos sur Instagram...

On leur souhaite beaucoup de bonheur durant cette épreuve difficile!

À voir aussi:

s