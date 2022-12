Pinterest dévoile ses prédictions pour les tendances de 2023

Chaque année, le site Pinterest prédit les tendances de l’année suivante selon les recherches de ses abonnés. Voici ce que 2023 nous réserve selon Pinterest!

L’année dernière, Pinterest avait prédit correctement la tendance des paillettes, celle des coupes de cheveux audacieuses, des tenues all black et plus encore.

Pour 2023, ils ont compilé les données et x tendances se démarquent en matière de mode, beauté et bien-être. On s’attend à une année sous le thème du self care et de la beauté facile à entretenir.

Voici donc 10 tendances à surveiller en 2022, selon Pinterest:

Mode

1. La légèreté

En 2023, on se tourne vers des vêtements légers, aériens et transparents. Les tissus comme le tulle et la dentelle seront partout! Les vêtements transparents à paillettes ou encore les volants sont un must. Cette tendance en lien avec le ballet core mise sur la féminité.

Selon Pinterest, les termes les plus recherchés en lien avec cette tendance sont «robe brillante» et «top à manches longues en dentelle» et «haut à volants pour homme». On adore!

2. Le look sci-fi

La mode se transpose dans l’avenir l’année prochaine avec des looks qui s’inspirent de la science-fiction. On mise sur des accessoires technos, des lunettes chromées et des morceaux futuristes. On ajoute à cela une touche edgy et un peu gothique, et le tour est joué!

La recherche la plus populaire à ce sujet avec une augmentation de 3370% par rapport à l’année dernière est le terme «look de gamer girl». On recherche aussi «tenue dystopienne» et «avant-garde».

3. RomCom core

Probablement à l’opposé du look sci-fi on retrouve celui inspiré par les comédies romantiques du début des années 2000. Cette tendance remplacera le barbie core avec ses robes ajustées, ses hauts tubes, ses pantalons cargos, tout ce qu’on associe à une héroïne romantique Y2K!

Cette prédiction est faite grâce à la montée des recherches comme «fille des années 2000», «mini-jupe rose», «esthétique cool girl», et plus encore.

4. Les franges

Les franges auront la cote en 2023, mais pas comme on l’imagine. Les tenues seront recouvertes de franges en entier, on retrouvera même cette tendance dans les mariages, selon Pinterest! On recherche un maximum de mouvements avec cette tendance originale.

Les recherches les plus populaires en lien avec cette tendance sur Pinterest sont «robe à franges», «veste à pompons» ainsi que «jupe noire à franges». De quoi s’inspirer!

Beauté

5. Les cheveux deux tons

Surnommée les «cheveux Gémeaux» par Pinterest, cette tendance est simple, on colore nos cheveux de deux différentes teintes en 2023. C’est une façon d’exprimer son identité avec ses cheveux, tout en se permettant de ne pas avoir à choisir entre naturel ou coloré!

Voici les colorations qu’on risque de voir le plus en 2023 selon les tendances de recherches: les tresses noires et bleues, les cheveux blonds et lavande ou encore rose et lavande, les mèches roses dans les cheveux bruns et, finalement, les crinières arc-en-ciel!

6. Tout court

Selon Pinterest, la tendance des cheveux et des ongles XXL est vouée à disparaître en 2023. On troque les longs ongles en force de cercueil pour des manucures françaises écourtées. Au niveau des cheveux, les longues crinières seront mises de côté au profit des bobs, des tresses courtes ou même de la microfrange.

La beauté minimaliste sera exprimée par, selon les recherches Pinterest, les coupes «bob au carrée», les «manucures françaises micro» et même les «ongles stilettos courts».

7. Prendre soin de son cuir chevelu

Beauté minimaliste ne veut pas dire qu’on ne prend pas soin de soi! Au contraire. Au lieu de miser sur les artifices, on préconise une bonne base en santé. Au niveau des cheveux, on porte notre attention sur le cuir chevelu au lieu des longueurs et des pointes.

L’intérêt pour ce type de soins est mis en évidence par les recherches en hausse comme «techniques de massage du cuir chevelu», «cuir chevelu propre», «traitement pour cuir chevelu sec», «masque pour faire pousser les cheveux», et plus encore.

Bien-être

8. Le dating 2.0

En 2023, on oublie des rendez-vous galants classiques comme le resto et le ciné! La tendance serait aux dates originales qui sortent de l’ordinaire. Proposez plutôt à votre fréquentation de vous rejoindre au musée, à la librairie du coin ou encore à l’aquarium!

La date originale la plus recherchée sur Pinterest est «idées de pique-nique romantique, avec une hausse de 385% par rapport à l’année dernière. On retrouve aussi «idées de rencards créatifs», ce qui prouve la tendance!

9. S’écouter

L’année prochaine, on porte une attention spéciale à nos émotions et on s’écoute plus. La thérapie a la cote, mais aussi les méthodes alternatives pour se sentir mieux comme l’art, le journaling et écouter de la musique.

Ce type de recherches est en très grande hausse sur Pinterest! «Écriture thérapeutique» a été recherché 1840% plus de fois que les autres années! Encore plus impressionnant, le terme «Journal d’art thérapeutique» est en hausse de 3755%.

10. L’entraînement anti-techno

La dernière tendance à surveiller en 2023 concerne le mouvement! Pinterest prédit que les gens vont se lasser de passer trop de temps devant leurs écrans et vont vouloir troquer leur cellulaire et leur ordinateur pour un tapis de yoga et des étirements qui font du bien.

Les types d’étirements les plus populaires sur le site en ce moment sont «exercices pour la bosse de cou», «exercices pour les genoux», «étirements pour la mobilité» et même «mouvement primitif».

À voir si toutes leurs prédictions vont se réaliser!

