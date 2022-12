Cassandra Bouchard et son amoureux Cédric annoncent une excellente nouvelle

Surprise! La créatrice de contenu Cassandra Bouchard a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi en soirée qu’elle était enceinte.

En effet, la jeune femme et son copain de longue date, Cédric Lemieux, attendent leur premier enfant.

«Depuis les derniers mois, je vis quelque chose de tellement plus grand que tout ce que j’ai déjà vécu.», a-t-elle écrit sous l’adorable photo d’elle et de Cédric tenant l'image de l’échographie.

La Youtubeuse a partagé son immense bonheur, annonçant par le fait même qu’elle était enceinte de 14 semaines.

Cassandra s’est dite reconnaissante d’avoir la chance de vivre cette aventure avec Cédric.

«Les mots me manquent pour vous exprimer comment je suis reconnaissante d’avoir la chance de vivre tout ça. Je sais que ce n’est pas le cas de tous et j’ai une pensée pour ceux qui n’y arrivent pas. Je suis ultra emphatique par rapport à votre situation et je vous envoie beaucoup de douceur et d’amour.»

Dans son texte touchant, elle a aussi souligné le fait qu’elle et Cédric avaient mener à bien plusieurs défis, mais que celui-ci allait les combler plus que tout.

«Après 8 ans d’amour, de complicité, de haut et de bas, je suis comblée de cette prochaine étape. Comblée de vivre cette nouvelle aventure auprès de l’homme que j’aime de tout mon être.»

Cassandra a terminé son annonce en s’adressant à son bébé dont elle n’a toujours pas révélé le sexe. Voici ce qu’elle avait à dire:

«À toi petit coeur. J’ai hâte de te faire découvrir le monde et de le découvrir à nouveau à travers tes yeux. J’te promets pas que j’vais toujours être la meilleure maman, mais je te promets que je vais toujours faire de mon mieux. On va apprendre ensemble, on va découvrir ensemble, on va rire ensemble, on va tellement s’aimer, et avec ton papa on va former une sacrée équipe.Tu seras ce que tu veux être, et nous serons là près de toi pour t’accompagner, t’écouter et t’aider à devenir et à t'épanouir! Je t’aime déjà.»

Adorable! Toutes nos félicitations à Cassandra et à Cédric.

