La pleine lune «froide» du 7 décembre arrive et voici ce qu’elle signifie

Le 7 décembre prochain, on pourra observer une pleine lune dans le ciel. Surnommée la pleine lune «froide», elle s’annonce transformatrice pour tous.

Chaque pleine lune est une invitation à s’autoévaluer et à déterminer nos intentions pour le mois à venir. Voici tout ce que vous devez savoir sur la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 7 décembre vers 23h.

• À lire aussi: 24 idées de cadeaux de Noël pour les passionnés d'astrologie

La pleine lune «froide» a une signification bien spéciale

Les peuples autochtones, par le passé, donnaient des surnoms aux pleines lunes, selon le moment de l’année où elles ont lieu. La lune «froide» est le nom qu’on donne à la première pleine lune du mois de décembre.

Elle se déroule généralement environ deux semaines avant le solstice d’hiver et signifie l’arrivée du temps froid. Elle a aussi tendance à être visible dans le ciel plus longtemps que les autres pleines lunes.

Elle se déroule en Gémeaux, le signe de la communication

Cette pleine lune se déroule dans le signe communicatif et curieux du Gémeaux. Il sera donc important, durant cette pleine lune dans ce signe, d’exprimer nos sentiments.

Puisque les pleines lunes favorisent déjà la communication, c’est le moment idéal de révéler enfin comment on se sent: on risque de particulièrement bien s’exprimer.

Il faut tout de même réfléchir avant de parler. Nous sommes durant la saison du Sagittaire, et ce signe a tendance à être trop honnête et blesser les gens. Faites attention à cela!

Elle forme un angle combatif avec la planète Mars

Un autre point qu’il faudrait garder en tête durant cette pleine lune: elle se déroule pendant que Mars, la planète de l’agressivité, est en rétrograde.

Cette rétrograde se déroule elle aussi en Gémeaux, voulant dire que les mots et la communication seront les «armes» principales. De plus, la lune sera en conjonction avec Mars, un angle considéré comme combatif.

Cela pourrait indiquer des discussions enflammées et des débats qui soulèvent les passions. Ce n’est par contre pas le moment de vouloir gagner à tout prix! Choisissez vos batailles et, surtout, pesez vos mots.

La pleine lune du 7 décembre est une occasion en or

Au lieu de chercher à «laver votre linge sale», profitez plutôt de cette période à fleur de peau pour présenter vos excuses à quelqu’un. C’est un moment idéal pour passer à autre chose.

Sinon, faites vos résolutions de la nouvelle année d’avance! La lune saura mettre en lumière les aspects de votre vie qui ne vous servent plus, et vous y verrez très clair et déterminerez ce qui doit être évacué.

Certains signes seront plus affectés par la pleine lune

Puisque la lune sera dans le signe mutable du Gémeaux, ces signes seront les plus affectés. Les Gémeaux vont rechercher des réponses à leurs questions sur leur identité. Les Vierge, pour leur part, seront appelés à se questionner sur leurs ambitions et leur carrière.

Pour les Sagittaire, ce sont des doutes du point de vue de leur relation amoureuse qui risquent de leur faire vivre des émotions fortes. Finalement, les Poissons sont à risque de vivre un conflit au sein de leur famille.

Bonne pleine lune à tous!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s