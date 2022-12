10 idées-cadeaux beauté de Sephora à offrir à sa BFF

Envie de gâter votre BFF qui est adepte de skincare et de maquillage? Profitez de cette promotion exclusive pour magasiner des ensembles et des produits de beauté à prix doux!

Pour mettre la main sur les plus récentes innovations beauté de marques adaptées à tous les types de peau et de cheveux, une seule destination s’impose : les magasins Sephora!

Pour les Fêtes, Sephora offre aux membres Beauty Insider un rabais de 20% sur leur panier et 30% de rabais sur les essentiels Sephora Collection, en ligne et en magasin.

Voici 10 trouvailles beauté de Sephora qui nous font de l’œil :

Ce coffret-cadeau rassemble trois produits à intégrer à votre rituel beauté quotidien : le nettoyant squalane permet d’éliminer le maquillage et la saleté, le sérum hydratant à l’acide hyaluronique repulpe la peau et les facteurs d’hydratation naturels améliorent la fonction de la barrière cutanée.

Ce n’est pas un hasard si ce produit est l’un des favoris des beautistas! Il vous permet de colorer vos joues de façon naturelle pour un effet seconde peau, tout en évitant les gâchis grâce au mélange non gras d’huiles légères et de poudres sphériques.

À base de guaraná, de beurre de capuaçu et d’huile de noix de coco, les quatre produits pour le corps regroupés dans cet ensemble-cadeau ensoleillé vous assurent une peau resplendissante.

Grâce au vinaigre de cidre de pomme et à la kératine, ce shampooing aide à renforcer les cheveux, en plus de nettoyer en profondeur la saleté et d’éliminer l’accumulation de produits. De plus, vous craquerez pour son parfum qui combine rose, bergamote, litchi, bois de cèdre et musc blanc.

Entre les partys des Fêtes et les sorties en plein air, prenez soin de votre peau avec ces six outils pratiques. Réunis dans cet ensemble (d’une valeur de 96$) : un Gua Sha en jade blanc, un masseur texturé et un masseur lisse, un mini rouleau en opale et deux sphères scintillantes et rafraîchissantes.

Offert en série limitée, cet ensemble de trois masques offrira une hydratation profonde à vos lèvres pendant votre sommeil grâce aux pouvoirs du Berry Fruit ComplexTM, de la vitamine C, de l’huile de noix de coco, des graines de murumuru et du beurre de karité.

Réunies pour la première fois dans un coffret parfumé : Good Fortune, une eau de parfum infusée de jasmin et de vanille de Bourbon, et Flowerbomb, une fragrance florale qui marie cattleya, jasmin et rose.

Réalisez les plus belles mises en beauté des Fêtes grâce à cette palette de fards à paupières, qui comprend 18 nuances. Des textures mates aux finis chatoyants, en passant par des formules hybrides de type gel-ligneur, vous pourrez créer des looks en fonction de vos envies du moment!

Dites bonjour à des lèvres brillantes à souhait grâce à cet illuminateur universel qui met en valeur tous les teints! Non seulement sa formule non collante revitalise les lèvres, mais elle laisse également un délicieux arôme de pêche vanillé.

Les quatre produits les plus populaires de la marque sont réunis dans un coffret exclusif! Intégrez le baume nettoyant à l’avoine, le sérum à l’acide hyaluronique, la crème contour des yeux à la caféine et le sérum au rétinol à votre rituel beauté pour offrir une bonne dose d'hydratation à votre peau.

