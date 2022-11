Hailey Bieber se confie sur un problème de santé avec lequel elle vit

Hailey Bieber a mis un terme aux rumeurs de grossesse qui circulaient sur les réseaux, lundi le 28 novembre, en révélant qu'elle avait un kyste ovarien «de la taille d'une pomme».

Le mannequin a posté une photo dans ses Stories Instagram d'elle soulevant son haut pour montrer son ventre nu et a décrit la douleur associée au kyste. « J'ai un kyste sur mon ovaire de la taille d'une pomme, a-t-elle écrit en légende. Je n'ai pas d'endométriose ni de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) mais j'ai eu un kyste ovarien à quelques reprises et ce n'est jamais amusant. »

Dans une légende à côté de son ventre, elle a ajouté : «Pas un bébé».

«C'est douloureux et ça me donne la nausée, des ballonnements, des crampes et des émotions. Quoi qu'il en soit... Je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent vous reconnaître et comprendre. On tient le coup», a-t-elle poursuivi, ajoutant trois emojis de signe de paix à son message.

Hailey et son mari, Justin Bieber, ont toujours été honnêtes avec leurs fans au sujet de leurs problèmes de santé. L'épouse du chanteur a été hospitalisée en mars pour un petit caillot de sang dans son cerveau, qui a provoqué un mini-accident vasculaire cérébral, et peu de temps après, elle a subi une intervention cardiaque après que les médecins y ont découvert un trou. Juste au moment où elle commençait à se remettre de ses problèmes médicaux, son mari a développé le syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare caractérisé par une paralysie du nerf facial.

Hailey Bieber a affirmé dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en juin, qu'elle et le chanteur étaient en voie de guérison.

