Cette étrange pantoufle sera LA chaussure de 2023

Une tendance claire se dessine en matière de chaussures pour la nouvelle année, et elle saura plaire aux adeptes de confort!

Si la pandémie a eu une influence quelque peu positive sur notre quotidien, c’est bien le penchant envers les vêtements confortables. En 2023, on pousse cette tendance jusqu’à nos chaussures.

Un modèle s’est taillé une place de choix au top des tendances récemment, et il ne s’agit pas vraiment d’une chaussure. On parle plutôt d’une pantoufle, ou encore d’un mocassin.

Instagram @kendalljenner

La mule Thermoball Traction de The North Face est la chaussure du moment!

Son look est un croisement entre un manteau puffer et une pantoufle. Il ne fait peut-être pas l’unanimité, mais les influenceurs et les stars ont parlé!

Instagram @kendalljenner

Confortable et chaude, elle sera parfaite pour les journées passées à relaxer à la maison, tant cet hiver que jusqu’au printemps prochain.

L’idéal avec cette mule, c’est qu’elle est assez jolie pour être portée tant à l'intérieur qu'à l’extérieur. Vos journées à l’école et vos quarts de travail passeront plus vite si vous avez l’impression de marcher sur un nuage!

Si vous aimez les Crocs ou les Uggs, cette tendance est pour vous.

Voici d'autres modèles à vous procurer pour adopter la tendance:

1. Pantoufle mule matelassée de Miiyu chez Simons - 29$

ACHETER ICI

2. Pantoufle mule Thermoball Traction V Denali de The North Face chez Simons - 95$

ACHETER ICI

3. Pantoufles Tasman de Ugg chez La Baie - 125$

ACHETER ICI

4. Pantoufles d'intérieur/extérieur de Subu chez Nordstrom - 72$

ACHETER ICI

5. Pantoufle matelassée de Nuvola chez Simons - 45$

ACHETER ICI

