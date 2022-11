Vous DEVEZ voir le look sexy d'Emi Chicoine pour le bal d'Harry Potter

Emi Chicoine et son amoureux se sont rendus au bal Harry Potter à Montréal et, pour l'occasion, la comédienne a choisi un look sexy à couper le souffle!

• À lire aussi: Harry Potter: Un bal de Noël magique inspiré par les films débarque à Montréal

Depuis le 25 novembre, les fans de l’univers magique créé par J. K. Rowling peuvent vivre leur rêve en étant invités au grand bal de Noël d’Harry Potter.

Parmi ceux-ci, on retrouve la jeune actrice Emi Chicoine. Ce weekend, celle-ci a eu la chance de se rendre au Salon 1861 à Montréal pour vivre l’expérience.

Sur Instagram, Emi a partagé son moment geek lorsqu’elle posait devant la bannière de ce qu’on pourrait croire est sa maison à Poudlard, soit Serpentard.

• À lire aussi: Harry Potter : Découvre ta maison à Poudlard selon ton signe astrologique

Pour l’occasion, Emi a opté pour une longue robe noire tout en transparence avec deux fentes aux jambes. Elle a agencé le tout à un chignon serré très chic et, bien sûr, une baguette de sorcière.

Dans les commentaires, plusieurs soulignent le look de la comédienne qui n’a laissé personne de glace!

Dans le carrousel de photos, on peut aussi voir qu’elle était accompagnée de Maxime Gibeault, son copain depuis plus d’un an.

Un look mémorable! Si vous voulez vous aussi vivre l’expérience Harry Potter: Le grand bal de Noël, tous les détails se trouvent ici.

Pour plus d’Emi et Maxime, ne manquez pas notre Couple Challenge!