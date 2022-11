Cette comédienne et influenceuse adorée va participer à la nouvelle télé-réalité «Sortez-moi d’ici!»

La toute nouvelle télé-réalité Sortez-moi d’ici! arrive bientôt sur les ondes de TVA et on vient tout juste d’apprendre quelles sont les 10 célébrités qui font partie de la distribution. Les voici!

Adaptation québécoise du concept britannique I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!, cette émission suit 10 personnalités bien connues d’ici qui devront vivre dans un camp rudimentaire en pleine jungle du Costa Rica.

Là, ils devront réaliser une foule de défis pour non seulement avoir un peu de nourriture à se mettre sous la dent le soir venu, mais aussi survivre à l’élimination.

Animée par Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, la télé-réalité promet d’être haute en émotions fortes!

Le 21 novembre, TVA a dévoilé au grand jour l’identité des 10 célébrités qui ont osé participer à ce défi de taille.

Parmi ceux-ci, on retrouve la comédienne et influenceuse Livia Martin! La jeune femme qu’on connaît pour son rôle dans Max et Livia, gagne donc la chance d’être couronnée reine de la jungle et de remporter 100 000$ à remettre à la fondation de son choix.

À part Livia, on retrouve l'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette, le danseur professionnel Rahmane Belkebiche, le boxeur Deano Clavet, le chef cuisinier Jean-Michel Leblond, le docteur François Marquis, l'humoriste Jean-Francois Mercier, la présentatrice météo Colette Provencher, la chanteuse Nathalie Simard et la triple médaillée olympique, Marianne St-Gelais. Toute une distribution!

Sortez-moi d’ici! arrive sur les ondes de TVA et TVA+ les dimanches soirs à 18h30 dès le 15 janvier. Voyez la bande-annonce juste ici:

