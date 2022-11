Voici pourquoi le Sagittaire est incompris des autres signes astros

À compter du 22 novembre, on célèbre la saison du Sagittaire, un signe astrologique reconnu pour son côté insaisissable. On l'aime parce qu'il est toujours de bonne humeur et partant pour un roadtrip, mais il peut parfois causer la confusion autour de lui. On te dit pourquoi le Sagittaire est incompris des autres signes astros.

Ceux qui sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre savent qu'ils sont parfois insaisissables. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'ils s'assument complètement.

Pourquoi le Sagittaire est-il incompris des autres signes astros?

1. Le Sagittaire ne parle pas de ses problèmes personnels.

De nature optimiste, le Sagittaire n'aime pas trop ruminer les problèmes et, encore moins, lorsque ça le concerne. Ça se pourrait qu'on le trouve mystérieux. Le Gémeaux et Lion, qui sont de nature plus volubile, pourraient le voir comme un manque de considération, alors que le Cancer et le Poisson, qui sont très près de leurs émotions, pourraient le percevoir comme un manque d'empathie. Mais, ce n'est rien de tout ça. Le Sagittaire préfère se concentrer sur le positif plutôt que le négatif.

2. Le Sagittaire ne tisse pas des liens avec n'importe qui.

Grand aventurier, le Sagittaire aime quand ça bouge. Explorer le monde, ses cultures et ses langues, c'est sa plus grande passion. Des amis, il en a aux quatre coins du globe. Comme il tient difficilement en place et qu'il aime voyager, il a plus de difficulté à tisser des liens «pour la vie», comme le ferait le Taureau, la Vierge ou le Capricorne. Il faut aussi savoir qu'il est l'un des signes les plus indépendants du Zodiaque. On ne peut pas lui en vouloir, il faut simplement le prendre quand il est là!

3. Le Sagittaire a du mal à tenir ses engagements.

Par-dessus tout, le Sagittaire déteste la routine et tout ce qui vient avec. Ça peut lui arriver de se sentir au-dessus des règles, surtout celles qui l'empêchent d'être totalement libre. Un peu négligent, il a beaucoup de difficulté à respecter ses engagements et, s'il les respecte, à arriver à l'heure à ceux-ci. Toutefois, maintenant qu'on sait qu'il peut être un peu distrait dans sa gestion des priorités et du temps, on n'a qu'à le convoquer au rendez-vous quinze minutes plus tôt que l'heure prévue.

4. Le Sagittaire peut sembler naïf.

Le Sagittaire peut se montrer rêveur et idéaliste, un peu comme le Poissons. Les signes plus terre à terre, comme le Taureau et le Capricorne, pourraient avoir beaucoup de difficulté à comprendre ce trait de personnalité, qui est à l'opposé de ce qu'ils sont. Même si cette forme de nonchalance peut agacer certains signes, il faut savoir que le Sagittaire est un «vrai gentil», qui a les valeurs à la bonne place.

5. Le Sagittaire peut paraître infidèle.

Aux yeux de certains, le Sagittaire pourrait sembler frivole puisqu'il est un séducteur né. Sa précieuse liberté doit aussi lui être accordée lorsqu'il est en relation. Pour toutes ces raisons, certains signes astrologiques pourraient douter de sa loyauté et de sa fidélité envers son partenaire. Mais, est-ce que flirter veut dire tromper? À toi d'en juger!

