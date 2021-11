Voici quels vêtements porter selon ton sport préféré cet hiver

Chaque activité physique présente son lot de défis. Une chance pour nous, les vêtements de sport peuvent venir nous aider à mieux performer et rendre l'action de bouger encore plus agréable.

Pour bien s'équiper, Under Armour propose des vêtements athlétiques adaptés à tous nos besoins, que ce soit pour l'athlète de haut calibre ou pour le coureur du dimanche!

Pour te guider à travers tes activités sportives favorites cet hiver, on a préparé un guide pratique pour savoir exactement quels vêtements choisir pour que tu puisses te surpasser!

Voici comment choisir la tenue parfaite pour tes activités sportives hivernales:

1. Pour les entraînements de haute intensité

Si tu pratiques la course sur tapis, des entraînements de type HIIT (exercices par intervalles de haute intensité) ou tout autre sport à haut impact, le soutien est le plus important.

Mise donc sur des morceaux conçus pour soutenir la poitrine et des leggings qui te collent à la peau, afin d'éviter qu'ils ne glissent au courant de l'entraînement.

Et comme tu risques d'avoir très chaud, et ce, assez rapidement, opte pour des matières en fibres synthétiques qui évacueront rapidement ta sueur, sans laisser de cernes.

On choisit:

Le collant d'entraînement HG 6M Panel de Under Armour à 64,99$

Avec son tissu extensible qui favorise l'évacuation de la transpiration, ce collant nous garde au frais et au sec. De plus, ses coutures à plat réduisent l’irritation causée par le frottement et sa taille haute offre un confort accru.

Le short d’entraînement ajusté HG Armour AOP de Under Armour à 34,99$

Courtoisie Sports Experts

Si tu préfères les shorts aux collants longs, ce modèle est pour toi! Misant sur le confort avant tout, il procure une liberté de mouvement optimale pour t’aider à bouger sans restriction.

2. Pour les entraînements à intensité moyenne

Par exemple, la musculation et la boxe présentent un défi assez important, puisqu’ils nécessitent beaucoup de flexibilité, mais également un bon maintien.

Il faut donc opter pour des morceaux en tissus extensibles qui te donneront la liberté de mouvement nécessaire lors de tes activités, sans être trop contraignants.

Regarde également la qualité du tissage de tes collants: ils ne doivent pas devenir transparents aux fesses lorsque tu fais des squats.

On choisit:

Le soutien-gorge Armour Mid Crossback Print de Under Armour à 49,99$

Courtoisie Sports Experts

Ce soutien-gorge de sport offre assez de soutien pour les entraînements à haute intensité et son dos dégagé te permet de bouger comme tu le désires.

Le sac de sport Undeniable de Under Armour à 49,99$

Courtoisie Sports Experts

Quand vient le temps de transporter tes essentiels, ce sac est idéal. Ses panneaux robustes permettent de trimballer encore plus d'articles, et la pochette à chaussures est pratique comme tout. Un must!

3. Pour les entraînements à faible intensité

Les sports à bas impacts, comme le yoga, la barre ou le pilates, nécessitent peu de soutien, mais plutôt un confort et une flexibilité accrus.

La clé est de trouver des vêtements dans des matières synthétiques spécialement créées pour le confort, mais qui te laisseront tout de même au sec lors de tes séances spécialement intenses. Les mots d'ordre: flexibilité et respirabilité!

On choisit:

Le soutien-gorge Infinity Low de Under Armour à 39,99$

Courtoisie Sports Experts

Ce soutien-gorge d’entraînement confortable est conçu en une seule pièce moulée par injection pour s'adapter à la forme naturelle et aux mouvements de tous les corps.

Son dos nageur ergonomique et son tissu qui respire en font l'allié parfait pour le sport, mais aussi pour la vie de tous les jours.

Le collant d’entraînement Meridian de Under Armour à 79,99$

Courtoisie Sports Experts

Ce collant est fait d'un matériel doux et offre un confort indéniable, tout en éliminant efficacement la transpiration. La bande taille haute reste en place et apporte énormément de soutien, mais sans compression.

4. Pour les sports d'hiver

L'hiver, c'est fait pour jouer dehors!

Il peut parfois être difficile de dénicher des morceaux chauds, mais assez légers pour ne pas gêner tes mouvements. Il faut donc tenir compte du fait que tu risques d'avoir de plus en plus chaud au fil de l'entraînement.

La clé est dans la superposition: une couche de base fine comme un t-shirt, une plus chaude qui est légèrement doublée, et finalement, un coupe-vent, pour éviter que le froid pénètre tes vêtements.

Si tu es adepte de l'entraînement extérieur l'hiver, équipe-toi également de gants, d’une tuque et d’un cache-cou en matières synthétiques qui ne deviendront pas détrempés et froids au fil de l'entraînement.

On choisit:

Le chandail d’entraînement ColdGear de Under Armour à 69,99$

Courtoisie Sports Experts

Rien ne pourra t’arrêter avec ce chandail chaud fabriqué avec le tissu respirant ColdGear qui favorise l'évacuation de la transpiration et un séchage rapide.

En prime: ce vêtement de sport a des trous pour les pouces et des manches longues repliables pour conserver la chaleur!

Le collant d’entraînement ColdGear Roadmap Print de Under Armour à 69,99$

Courtoisie Sports Experts

Fait du même tissu à double épaisseur ColdGear, ce collant procure une grande mobilité, peu importe le type de mouvement effectué. Il t’assure ainsi un confort tout au long de l’entraînement.

De plus, la taille haute du vêtement couvre et soutien le ventre, en plus d'empêcher le collant de descendre. Un gros plus!

Maintenant que tu es bien équipée en vêtements de sport, c'est à toi de jouer!