Comment faire la recette TikTok virale d’Hailey Bieber

La mannequin et femme d’affaires Hailey Bieber, aussi connue comme la femme de Justin Bieber, est une véritable machine à tendances. Après avoir semé la folie en partageant sa méthode pour la manucure parfaite, et son smoothie maison, elle a récemment partagé une recette sur TikTok qui est devenue instantanément virale : la pizza toast, et oui, c’est incroyablement délicieux et hyper simple à réaliser!

Pour vous tenter encore plus, voici donc la recette pour réaliser cette incroyable pizza toast. Courez à l’épicerie, rassemblez tous vos ingrédients, et cuisinez!

Les ingrédients :

De tranches de pain au levain, du beurre, de l’huile de truffe, de tranches de burrata, d’une tranche de tomates, d’un peu d’huile d’olive, du jus de citron, de la sauce marinara, un peu de parmesan râpé, de l’origan et quelques flocons de piment rouge.

Les étapes :

Coupez des tranches bien épaisses de pain dans le sens de la longueur, puis tranchez vos tomates. Les arroser d’un filet d’huile d’olive, de jus de citron, et d’un peu de sel. Réserver.

Beurrez généreusement vos tranches de pain des deux côtés, et ajoutez un filet (ou plus, selon vos goûts) d’huile de truffe. Faites toaster votre pain jusqu’à ce que les deux côtés soient bien dorés.

C’est le moment d’ajouter vos toppings de pizza! Sur les deux tranches de pain, ajoutez une bonne quantité de burrata tranchée (on en a jamais trop, après tout!), ensuite vos tomates. Ajoutez un peu de jus de citron et du sel.

Faites cuire le tout au four à 375°C, jusqu’à ce que la burrata ait bien fondu. Ajoutez un peu plus d’huile de truffe, et du parmesan sur le dessus si vous le désirez. Une fois votre toast prête, vous pouvez ajouter un peu de sauce tomate marinara du commerce préalablement chauffée, un peu d’origan, et des flocons de piment.

Wow!

