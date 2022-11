Sandrine de l'île de l'amour dévoile combien sa chirurgie a coûté et vous n'en reviendrez pas

Sandrine Séguin de l’île de l’amour a récemment dû subir une importante chirurgie pour une condition médicale rare. Elle a partagé tous les détails surprenants de son intervention, dont le prix astronomique.

Sur TikTok, la candidate de télé-réalité avait dévoilé vivre avec un syndrome très rare qui s’appelle la résorption condylienne idiopathique. Celle-ci affecte l’apparence, sa capacité à respirer, à sourire et à manger, et cause aussi beaucoup de douleur.

C’est pour cela qu’elle a décidé de se rendre aux États-Unis pour enfin subir une opération qui vise à remplacer les joints de sa mâchoire qui ont été érodés par la condition.

2 semaines après son opération qui a eu lieu le 31 octobre, Sandrine est toujours en convalescence, mais elle a pris le temps de répondre à des questions sur son compte Instagram.

C’est alors qu’elle a révélé le prix total de sa chirurgie, soit 120 000$ US. Ceci équivaut à environ 160 000$ au Canada.

L’un.e de ses abonné.e lui à alors demandé comment elle avait réussi à payer cette somme importante. Sandrine a alors expliqué qu’elle avait reçu de l’aide de ses parents.

« Mes parents ont payé mon opération et je suis éternellement reconnaissante. En Ontario, ils ne font qu'environ 25 arthroplasties totales par an, il m'aurait donc fallu des années pour me faire opérer si je n'étais pas allé aux États-Unis».

La jeune femme a aussi expliqué qu’elle avait opté pour un médecin de confiance qui est reconnu mondialement pour ce type de chirurgies. Elle ne regrette en rien de sa décision!

Sur TikTok, Sandrine documente sa convalescence et l’évolution de sa mâchoire.

La bonne nouvelle, à part les douleurs reliées à l’opération, elle ne ressent plus aucun effet de sa maladie, soit les migraines, douleurs au cou et aux articulations du visage, de la difficulté à respirer, etc.

On lui souhaite un prompt rétablissement!

