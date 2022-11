Krystel Mongeau de «Star Académie» est de retour avec son ex et elle se confie

La grande gagnante de Star Académie 2022, Krystel Mongeau, a rencontré le magazine 7 Jours et s'est confiée sur sa vie amoureuse.

L’année 2022 aura été riche en événements et en émotions de toutes sortes pour Krystel Mongeau. Depuis sa victoire à Star Académie, la jeune maman a annoncé sa séparation du père de sa fille en juin dernier, puis a vu les projets se multiplier et de nouveaux horizons professionnels s’ouvrir devant elle.

Cependant, un grand changement a eu lieu dans sa vie personnelle récemment. Après une pause de plusieurs mois, elle est de retour avec Pier-Luc, le père de sa fille,. En effet, les parents de la petite Elizabeth ont décidé de se donner une autre chance, pour elle, mais aussi pour eux.

«Nous sommes de retour ensemble. Je suis partie pendant quatre mois et je sens maintenant l’urgence de rattraper le temps perdu. Durant les fêtes, on vit des moments tellement merveilleux! Nous aurons la chance de les vivre ensemble», a confié Krystel en entrevue dans la plus récente édition du magazine 7 Jours.

«On ne pense pas à avoir un enfant ensemble pour se laisser éventuellement. Sur le coup, ç’a été vraiment difficile... J’ai quand même été à l’Académie pendant quatre mois. Dans ma tête, c’était énorme. J’ai un peu perdu mes repères dans tout cela. Finalement, l’été a passé, nous avons laissé les choses se déposer un peu et aujourd’hui nous voyons les choses différemment. Nous travaillons beaucoup sur notre relation. Pour Elizabeth, mais aussi pour nous», a-t-elle ajouté.

Vous pouvez lire l'entrevue complète avec Krystel dans la plus récente édition du magazine 7 Jours, actuellement en kiosque ou en ligne, juste ici.

