TikTok a trouvé LA plus belle paire de faux cils et elle est seulement 14$

On peut toujours compter sur TikTok pour faire des trouvailles beauté et nous créer des besoins. La dernière découverte? Une paire de faux cils qui donne un résultat magnifique.

Les faux cils peuvent élever un look simple et donner un effet glam, mais ils peuvent aussi être difficiles à appliquer et donner un résultat plus ou moins naturel.

Sur TikTok, plusieurs utilisatrices ont déniché une paire qui donne un résultat bluffant. On pourrait croire à des cils naturellement longs, ou encore à une mise en cil parfaite!

Il s’agit des faux cils réutilisables Jumbo Lash de la marque Nyx dans le modèle fringe glam. Ils sont rapidement devenus viraux sur la plateforme, avec plus de 43 millions de vues à la mention «nyx lashes».

À seulement 14$, la paire se démarque par sa bande adhésive transparente, ce qui donne un effet beaucoup plus naturel.

Ils se vendent aussi en duo avec un eye-liner adhésif qui remplace la colle! Toutefois, vous préférez utiliser votre propre colle, vous pouvez.

Vous pourriez avoir besoin d’ajuster la longueur du cil en coupant une petite partie. Si c’est le cas, assurez-vous de couper vers le coin extérieur du cil, et non intérieur!

Procurez-vous les faux-cils Jumbo Lash de Nyx juste ici. À vous de jouer!

