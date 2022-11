5 colorations tendance qui seront sur toutes les têtes cet hiver

Cet hiver, on oublie le froid en réchauffant nos crinières avec des couleurs vibrantes et chaleureuses.

Envie de changement pour la saison froide? On vous présente les 5 couleurs de cheveux qui risquent de se retrouver sur toutes les têtes.

1. Le brun chaud

Les brunettes ont la cote cette saison! En particulier avec la tendance candlelit brunette qui consiste à porter une multitude de tons similaires, comme si on se trouvait à la lueur d’une chandelle. On ajoute des demi-tons de caramel, chocolat, sable et bronze à notre chevelure brune pour des reflets qui semblent venir de l’intérieur.

2. Épices Bourbon

Pour les adeptes des couleurs cuivrées, on se tourne vers une version plus pâle qui rappelle les taches de rousseur et nous donne un petit air espiègle.

3. Le brun espresso

Pour celles qui ne jurent que par le noir, on adopte la couleur espresso qui donne un peu plus de dimension à notre chevelure. Nos cheveux sembleront tantôt noir, tantôt brun selon l’éclairage.

4. Le blond Botticelli

Un blond doré et léger, inspiré par les peintures de la Renaissance (rien de moins!). La couleur douce et chaude est très flatteuse sur la plupart des teints.

5. Les couleurs pastel

Seulement pour l’été le pastel? Oh que non! Ces couleurs s’invitent autant dans notre garde-robe que dans notre mise en beauté pour la saison froide. Rose, bleu et mauve sont particulièrement tendance cette saison.

À vous de jouer!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s