Les 10 recettes TikTok les plus virales de 2022 à essayer pendant les Fêtes avec ta BFF

On le sait bien, TikTok est une source infinie de recettes inspirantes. En 2022, plusieurs se sont démarquées et se sont glissées dans nos pages «pour toi», à notre plus grand bonheur.

Les congés Fêtes sont l’occasion parfaite pour prendre le temps de s’amuser en testant certaines recettes. Que cela soit pour impressionner lors d’un souper ou simplement pour rire avec ses BFFs, cuisiner est une activité amusante.

Voici donc les 10 recettes les plus populaires sur TikTok en 2022:

1. Plateau de beurre

@justine_snacks I like this one idk I’m in a silly goofy butter mood ♬ original sound - speed songs

On le voit partout depuis un moment déjà, le plateau de beurre fait rage sur TikTok. C’est un ajout parfait à une table lors d’un souper en mode potluck ou comme apéro si vous recevez des amis. Il remplace le plateau de charcuteries, ou l’accompagne!

La recette

La popularité du plateau de beurre vient du fait qu’il est hautement personnalisable. À la base, on enduit une planche de beurre, puis on ajoute les garnitures voulues. Miel, figues, noix, sucré, salé, tout est possible. Trempez le pain ou le craquelin de votre choix dans la mixture.

2. Toast à l’avocat réinventée

Quoi de meilleur qu’un avocat en purée ou tranché sur une tranche de pain? Un avocat sur une patate style hashbrown! TikTok propose de faire sa propre patate à l’aide d’un airfryer et vous obtiendrez un déjeuner ou un lunch délicieux.

La recette

Plusieurs marques offrent des patates hashbrown congelées qui se glissent parfaitement au airfryer. Ensuite, écrasez un avocat mûr à la fourchette, puis déposez la purée sur votre patate. Ajoutez ensuite les garnitures de votre choix comme un œuf, une verdure, du sésame, comme vous préférez.

3. Biscuits parfaitement ronds

Faire des biscuits peut être ultra simple, mais obtenir des formes toutes différentes peut devenir frustrant. Heureusement, TikTok a trouvé un truc simple comme tout qui permet d’avoir de jolis biscuits arrondis, parfaits pour une photo.

La recette

Lorsque vos biscuits sortent du four et sont encore chauds, utilisez un verre pour former la pâte en un rond parfait. Simple et efficace!

4. Boisson aux jujubes

Ce breuvage original, sucré et simple comme tout ne prend que deux ingrédients! Parfait pour les adeptes de bubble tea qui ont envie d’essayer une nouvelle version à la maison.

La recette

Débutez en faisant fondre des jujubes dans votre verre en le remplissant à ma moitié d’eau bouillante. Essayez des jujubes aux fruits naturels pour un résultat optimal. Une fois le bonbon dissous, mettez votre verre au réfrigérateur quelques heures (entre 2 et 5) pour que la concoction fige. Ensuite, remplissez la seconde moitié de votre verre de lait aromatisé de votre choix, puis concassez les jujubes avec une grosse paille à thé aux perles!

5. Galette de riz dessert

On a parfois envie d’un dessert facile à faire et délicieux, mais on n’a rien à portée de main. Cette recette propose de prendre des ingrédients qu’on a probablement déjà pour transformer une galette de riz en dessert croquant!

La recette

Recouvrez une galette de riz de votre beurre de noix favori, que cela soit arachides, amandes ou autres. Faites fondre quelques cuillères de pépites de chocolat dans un bol qui va au micro-ondes. Pour se faire, il est préférable de le chauffer par intervalles de 15 secondes en brassant entre chaque, pour un maximum de 1 minute et demie. Recouvrez votre galette de chocolat fondu, puis ajoutez une pincée de sel de mer pour un côté salé! Après 10 minutes au congélateur, le chocolat sera saisi, et vous pouvez déguster.

6. Coke santé

Ce breuvage qui se veut être une alternative «santé» au coca-cola a divisé l’internet il y a de cela quelques mois. Alors que certaines personnes ont apprécié le goût original, d’autres ont détesté leur expérience. De quel côté tomberez-vous?

La recette

Simple comme tout, la recette vous propose d’ajouter un splash de vinaigre balsamique à l’eau pétillante de votre choix... et c’est tout! Certains sur TikTok suggèrent une eau aromatisée (à la noix de coco par exemple) pour dissimuler un peu le goût du vinaigre.

7. Smoothie d’Hailey Bieber

La mannequin Hailey Bieber a le don de lancer des modes, que cela soit avec son vernis «beigne glacé» ou encore sa combinaison de rouge à lèvres. Elle a réussi à rendre même un smoothie viral en partageant sa recette favorite qu’elle a surnommée «glaçage à la fraise». Disponible seulement dans un marché de la Californie, des utilisateurs de TikTok ont réussi à recréer la mixture.

La recette

Certains ingrédients de la recette originale sont plutôt difficiles à dénicher, mais cette version est tout aussi délicieuse. Mélangez dans votre malaxeur des fraises congelées, dates, avocat, sirop d’érable, poudre au collagène à la vanille et lait d’amande. Garnissez votre verre de crème de coco et de confiture de fraise avant d’y déposer le mélange et le tour sera joué!

8. Salade aux concombres coréenne

Cette recette coréenne de salade épicée à base de concombre sera l’accompagnement parfait à tous vos prochains repas.

La recette

Coupez environ 500 grammes de mini concombre frais en demi-lunes assez minces. Déposez-les dans un bol avec du sel, et laissez-les «suer», ce qui veut dire perdre leur eau. Après 10 minutes, égouttez les concombres et ajoutez un demi oignon tranché. Pour la sauce, mélangez 2 cuillères à table de flocons de piment, 1 cuillère de sucre, 1 cuillère de sauce poisson ou de soja, 1 cuillère d’huile de sésame, 1 cuillère et demie de vinaigre et une demi-cuillère d’ail haché. Ajoutez la à vos concombres et oignons et c’est prêt.

9. Pain nuage

Ce «pain» tient son nom de sa texture si aérienne, qu’elle fait penser à un nuage. Jolie comme tout et personnalisable, la recette est plus facile à réaliser qu’on le croit.

La recette

Pour recréer le pain nuage, vous aurez besoin de 3 jaunes d’oeuf, 10 grammes de fécule de maïs et 30 grammes de sucre. Battez les œufs, puis ajoutez la fécule. Battez encore, puis ajoutez le sucre et continuez à battre jusqu’à ce que le mélange soit blanc et tienne en pics. Sur une plaque recouverte de papier parchemin, ajoutez votre mélange et créez la forme désirée, comme un cercle par exemple. Enfournez pendant 25 minutes à 300, et voilà! Vous pouvez ajouter de la vanille dans votre mélange pour un goût plus sucré et des colorants alimentaires pour un look de nuage.

10. Bol de saumon

Ce lunch facile à recréer et utilisant majoritairement des restants et des ingrédients qui se retrouvent déjà dans votre réfrigérateur sera parfait pour les journées où le temps manque!

La recette

Cette recette peut facilement être changée, selon vos goûts. À la base, sa créatrice Emily Mariko propose de mettre au micro-ondes un restant de riz avec un glaçon pour un petit côté cuit à la vapeur. Ensuite, elle écrase un restant de saumon sur le riz (vous pouvez aussi utiliser une canne de thon). Pour la garniture, elle utilise de la sauce soja, de la mayonnaise japonaise et de la sriracha. Vous pouvez ajouter des oignons verts, des avocats et concombres aussi! Mangez le tout avec des algues à sushi et vous vous transporterez au Japon en un instant.

