Le couple gagnant de l’île de l’amour annonce une mauvaise nouvelle

Tous les fans de l’île de l’amour seront surpris d’apprendre la rupture du couple gagnant de la saison 2, Amanda et Mathieu. Celui-ci s’est confié sur la séparation lors d’une entrevue.

C’est dans le tout premier épisode du nouveau balado Sergio Talks que les deux Insulaires, Kharl-Cinéus Estinville et Mathieu Dufresne ont été invités pour parler des ruptures.

C’est alors que Mathieu s’est confié, en anglais, sur sa toute récente séparation.

« Pour ma part... Maintenant qu’on en parle, je viens tout juste de me séparer, il y a quelques jours et, comment je me sens, bien sûr c’est difficile, ce n’est jamais facile. Juste pour que vous sachiez, cette fille c’est la fille de l’île de l’amour, celle avec qui j’ai gagné. »

Mathieu a voulu préciser que malgré le fait que lui et Amanda s’étaient rencontrés dans une téléréalité, que leurs sentiments l’un pour l’autre étaient réels.

« Pour nous, c’était 100% vrai, de mon côté en tout cas, et je crois bien du sien aussi. Malheureusement, quand tu vas dans ces émissions, tu es dans un monde parfait. Tout est parfait, tu n’as rien autour de toi qui pourrait t’agacer, la seule chose à faire c’est manger et dormir. »

C’est le retour au monde réel qui aurait eu raison de leur amour. Le jeune homme continue en disant qu’après leur retour, la bulle a rapidement été brisée.

« La première semaine était bien, j’étais sur un petit nuage, on vient de gagner l’émission et tout, et la deuxième semaine pour moi a été très dure. J’ai réalisé genre, “oh mon dieu, je ne te connais pas, je ne te connais pas avec tes amis, je ne te connais pas avec ta famille et dans ta vraie vie”, mais on a passé au travers et c’était correct, et je suis tombé amoureux encore plus profondément après cela. »

Malgré tout cela, après quelques mois, la paire a réalisé qu’ils n’étaient pas sur la même page. Somme toute, Mathieu termine en disant que cette relation fut très belle.

Puisque la séparation est récente, il souffre encore, mais il tenait à expliquer les dessous d’une relation après une téléréalité. Voyez l'entrevue complète juste ici.

On leur souhaite beaucoup de bonheur durant cette épreuve difficile!

